Diese Star Trek-Episode war so kontrovers, dass sie in Deutschland fast 40 Jahre lang nicht im Free-TV lief

Star Trek entführte uns in zahlreiche fremde Welten: Doch mit einem Ausflug des Raumschiffs Enterprise lehnte sich die Serie so sehr aus dem Fenster, dass er in Deutschland lange zensiert wurde.

Wie jede Serie ist auch Raumschiff Enterprise ein Erzeugnis ihrer Zeit. Die originale Star Trek-Serie, die damals noch niemand sehen wollte, begründete nicht nur eines der größten Sci-Fi-Franchises der Welt, sondern wirkt heute stellenweise herrlich aus der Zeit gefallen. Seien es Set-Designs aus Pappmaché, omnipotente Aliens, die von einem Hund dargestellt werden oder schrullige Dialoge über die biologische Uhr der Vulkanier – die Serie lieferte einige ikonische Momente zum Erinnern.

Auch Zeitgeschichte und politische Themen fanden im charmant-futuristischen Look ihre Bühne. Nicht nur zeigte Raumschiff Enterprise einen der wichtigsten Küsse der Fernsehgeschichte, auch der Faschismus wurde auf unzähligen fremden Planeten zerschlagen. Eine Folge machte ihre Anti-Nazi-Agenda jedoch so explizit, dass sie in Deutschland 40 Jahre lang nicht ausgestrahlt wurde.

Star Trek reist in den Nationalsozialismus

Eine Folge von Raumschiff Enterprise wurde in den frühen 70ern als ungeeignet für den deutschen Markt erklärt: Sie trägt den Titel Schablonen der Gewalt und ist die 21. Folge der 2. Staffel. In diesem Weltraumabenteuer sucht die Besatzung um Captain Kirk (William Shatner) einen verschollenen Historiker und trifft dabei auf einen Planeten, auf dem ein Regime nach dem Vorbild Nazi-Deutschlands aufgebaut wurde – samt Führerkult und Hitlergruß.

Um die Vereinigung zu unterwandern, tarnen sich die Enterprise-Crewmitglieder – kein Witz – als SS-Offiziere. Kirk sackt dabei sogar ein wenig charmantes Kompliment von seinem Ersten Offizier Spock (Leonard Nimoy) ein:

Sie geben einen sehr überzeugenden Nazi ab.

Im Laufe der Folge enttarnt die Crew eine Verschwörung im Nachahmerstaat und findet den verschollenen Historiker. Dieser habe Nazi-Deutschland nacheifern wollen, da es sich um den "effektivsten Staat der Menschheitsgeschichte" gehandelt hätte. Er hätte eine gütige Führung angestrebt, das System hat sich allerdings verselbstständigt und ähnlich radikale Züge angenommen wie der Nationalsozialismus.

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Deutsche Sender weigerten sich, diese Star Trek-Episode auszustrahlen

Sowohl das ZDF als auch Sat.1 ließen die Episode bei der Ausstrahlung von Raumschiff Enterprise aus. Der Nationalsozialismus werde vereinfacht und verharmlost dargestellt – die Folge impliziere sogar zu einem gewissen Grad, dass das Staatssystem funktionieren könnte, wenn nicht die falschen Personen an die Macht gekommen wären. Joachim Huber kam 2011 für den Tagesspiegel zu einem ähnlichen Fazit:

In genau 45 Minuten wird das gewaltige Thema Nationalsozialismus bewältigt, da sind Dramaturgie, Personal und Dialoge stellenweise von erhabener Einfachheit. Von auch nur annähernd kritischer Aufarbeitung ist diese unbedarfte Darstellung Lichtjahre entfernt.

Diese Episode ist nicht die einzige, die für politische Furore sorgte. Mit einer Aussage verärgerte Star Trek Irland so sehr, dass eine bestimmte Folge dort bis heute nicht ausgestrahlt wurde – in Deutschland können Fans die hierzulande vorerst verbannte Episode jedoch seit 2011 auch im Fernsehen sehen.

Star Treks alter Feind: der Faschismus

Auch wenn die Agenda 1968 vielleicht noch etwas plump umgesetzt wurde, so ist die antifaschistische Ideologie seit jeher in Star Trek verankert. Am Ende spiegeln Visionen der Zukunft Wahrheiten der Gegenwart und das Sci-Fi-Franchise baut auf eine lange Historie der weltoffenen und liberalen Weltanschauung. Alle 60 Jahre dieser Geschichte, inklusive vergangener Fehltritte, findet ihr auf Paramount+ im Streaming-Abo.