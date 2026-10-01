Diese Star Trek-Szene war so kontrovers, dass sich der Macher öffentlich dafür entschuldigte

In den 2010ern bekam Star Trek für eine neue Generation an Kinogänger:innen einen neuen Anstrich. Eine Szene aus Star Trek: Into Darkness wirkt dabei arg aus der Zeit gefallen.

Der sogenannten “Kelvin-Timeline” gelang das Unglaubliche. Mit Star Trek (2009) und Star Trek Into Darkness belebten Lost-Macher J.J. Abrams und Damon Lindelof nicht nur ein ehrwürdiges Franchise für eine neue Generation wieder, sondern produzierten auch die beiden erfolgreichsten Star Trek-Filme aller Zeiten.

Der zweite Teil, in dem sich Chris Pine und Zachary Quinto als Kirk und Spock einem blutrünstigen Khan (Benedict Cumberbatch) entgegen stellen, bekam allgemein gute Kritiken – das spiegelt sich unter anderem in einem starken Score von 84 Prozent auf Rotten Tomatoes . Eine Szene aus dem monumentalen Sci-Fi-Blockbuster stieß den Zuschauer:innen jedoch so sauer auf, dass sich Macher Damon Lindelof öffentlich entschuldigte.

Star Trek-Macher entschuldigte sich öffentlich für eine Szene

Neben Cumberbatch erleben wir in Star Trek: Into Darkness auch erstmals die britische Schauspielerin Alice Eve in der Rolle von Dr. Carol Marcus, die auch im klassischen Star Trek eine bedeutende Rolle spielt. Zwischen ihr und Kirk knistert es im Laufe der Handlung gewaltig.

Damit auch die Zuschauer:innen davon einen Eindruck bekommen, wählten die Macher ein eher plumpes stilistisches Mittel. Während einer Konversation über verdächtige Torpedos im Lagerraum wechselt Marcus zusammenhangslos die Kleidung. Als Kirk sich umdreht, erblickt er Marcus daraufhin nur noch in Unterwäsche bekleidet. Offenbar wurde Damon Lindelof so häufig auf die zusammenhangslose Szene angesprochen, dass er sich schließlich über Twitter entschuldigte, wie der Guardian zitiert:

Ich habe eingesehen, dass wir uns mehr Mühe hätten geben sollen, eine kaum bekleidete Schauspielerin nicht unnötig in den Vordergrund zu stellen … Was ich damit sagen will: Ich verstehe euch, übernehme die Verantwortung und werde in Zukunft achtsamer sein.

Star Trek-Schauspielerin Alice Eve hat kein Problem mit der umstrittenen Szene

Im Gegensatz zu Fans und dem Macher selbst scheint ausgerechnet Alice Eve selbst kein großes Problem in der diskutierten Szene zu sehen. In einem Interview mit Inverse gab sie 2021 an, stolz auf ihre Arbeit im Film zu sein – und damit auch auf ihren leicht bekleideten Auftritt:

Es war etwas, auf das ich mich freiwillig mit einem Trainer vorbereitet hatte, um fit zu sein, worauf ich sehr gut vorbereitet war und das mir großen Spaß gemacht hat – das Drehen, die Umsetzung, die Werbung. [...] Das Gefühl, ich hätte es nicht tun sollen oder es sei Ausbeutung gewesen, hat mich verwirrt.

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Auch Chris Pine hatte zuvor einige Auftritte in Unterwäsche – im Gegensatz zu Carol Marcus’ Auftritt wirken diese aber besser durch die Handlung begründet, so zitiert der Guardian einen Follower von Lindelof:

Bei [Kirk] war er beide Male ohne Hemd zu sehen, und zwar in Situationen, in denen das Sinn ergab. Carols Szene war hingegen völlig unnötig.

Das Andenken der Star Trek Kelvin-Timeline

Obwohl alle drei Filme der Kelvin-Timeline von Abrams und Lindelof gute Kritiken einfuhren, steht mittlerweile fest: Einen vierten Teil wird es für die Reihe nicht geben. Damit hatte Lindelof keine Chance, seinen Worten Taten folgen zu lassen. Ihr findet alle Filme der Reihe derzeit im Streaming-Abo bei Prime Video und Paramount+.