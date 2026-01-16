Kathleen Kennedy hat 14 Jahre Star Wars gelenkt und einen Film bereut sie besonders

14 Jahre lang hat Kathleen Kennedy als Lucasfilm-Präsidentin zahlreiche Star Wars-Projekte in die Wege geleitet. Eine Entscheidung würde sie heute nicht mehr so treffen.

Es ist eine der ersten großen Hollywood-Nachrichten des Jahres: Kathleen Kennedy tritt als Präsidentin von Lucasfilm zurück. Von Oktober 2012 bis Ende 2026 hat sie das wegweisende Produktionsstudio gelenkt und Filme wie die neue Star Wars-Trilogie und Indiana Jones und das Rad des Schicksals ins Kino gebracht.

Im Zuge ihres Exit-Interviews bei Deadline blickt sie auf ihre Zeit bei Lucasfilm zurück und zieht ein Fazit – inklusiv Eingeständnis: Ein Projekt hat sie zu früh in Auftrag gegeben. Es handelt sich um das Spin-off Solo: A Star Wars Story, das Han Solos Vorgeschichte erzählt und die Figur mit einem jungen Darsteller neu besetzte.

Gescheiterter Star Wars-Ableger: So erklärt sich Kathleen Kennedy das Scheitern des Han Solo-Films

In der Original-Trilogie wurde Han Solo von Harrison Ford verkörpert, der auch zweimal für die Sequels zurückkehrte. Parallel dazu castete Kennedys Team bei Lucasfilm mit Alden Ehrenreich den Hauptdarsteller von Solo: A Star Wars Story – einem Film, der mit massiven Produktionsproblemen zu kämpfen hatte und im Kino floppte.

Im Interview sagt Kathleen Kennedy dazu:

Nun, vielleicht bereue ich ein bisschen Solo: A Star Wars Story. Ich habe [Drehbuchautor] Larry Kasdan mit ins Boot geholt, und wir waren so begeistert von dieser Idee. Und dann, wenn man mitten drin steckt, merkt man auf grundlegender, konzeptioneller Ebene, dass man Han Solo – zumindest in diesem Moment – nicht ersetzen kann.

Weiter verrät Kennedy:

So großartig Alden Ehrenreich auch war – und er war wirklich gut und ist ein wunderbarer Schauspieler –, wir haben ihn in eine unmögliche Situation gebracht. Wenn man einmal dabei ist und sich einmal verpflichtet hat, muss man weitermachen. Ich glaube, ich bereue das ein bisschen, aber nicht die Filmproduktion und das Filmemachen. Das bereue ich nicht. Ich denke nur, dass wir es konzeptionell zu früh gemacht haben.

2015 kehrte Harrison Ford in Star Wars: Das Erwachen der Macht als Han Solo zurück. Bereits drei Jahre später folgte Alden Ehrenreich in Solo: A Star Wars Story, ehe Ford noch einmal einen Cameo in Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers von 2019 ablieferte. Im Endeffekt existierten damit zwei verschiedene Han Solos gleichzeitig im Kino.

Solo: A Star Wars Story war der erste große finanzieller Misserfolg des Franchise an den Kinokassen

Solo: A Star Wars Story hatte eine sehr holprige Produktionsgeschichte hinter sich. Zuerst wurden Phil Lord und Chris Miller als Regisseure engagiert. Nachdem die beiden einen Großteil des Films gedreht hatten, wurden sie aufgrund von kreativen Differenzen gefeuert und durch Ron Howard ersetzt, der der viele Teile komplett neu drehte.

Bei einem Budget von 270 bis 300 Millionen US-Dollar konnte Solo: A Star Wars Story nur 393 Millionen US-Dollar einspielen. Damit ein solcher Blockbuster erfolgreich ist, wird jedoch das Zwei- bis Dreifache seines Budgets erwartet. Grund dafür sind die geteilten Einnahmen mit den Kinos sowie zusätzliche Marketingkosten.

Was die 393 Millionen US-Dollar bei Solo: A Star Wars Story noch verhängnisvoller macht: Alle anderen Star Wars-Filme, die unter Kennedy ins Kino kamen, konnten mühelos die Milliarden-Marke an den Kinokassen passieren. Für Franchise-Verhältnisse war Solo: A Star Wars Story nicht nur ein Flop, sondern ein Desaster.