Diese Szene im Stranger Things-Finale liefert den entscheidenden Hinweis auf das kommende Spin-off bei Netflix

Stranger Things ist vorbei. Doch das große Finale der Netflix-Serie lässt ein Rätsel am Ende ungelöst. Dieses soll im Zentrum eines geplanten Spin-offs stehen.

Nach 9 Jahren und 5 Staffeln ist Stranger Things abgeschlossen. Das Finale lässt nicht nur Elfs Schicksal am Ende offen, sondern eröffnet auch ein neues Mysterium, ohne eine Antwort zu liefern: Die gesamte Geschichte der Netflix-Serie lässt sich auf einen rätselhaften Stein zurückführen. Was genau hinter dem seltsamen Artefakt steckt? Die Serienschöpfer versprechen Antworten.

Stranger Things lässt diese Frage offen: Was steckt hinter dem Mind Flayer-Stein?

Bevor im Stranger Things-Finale die Hawkins-Gang den letzten Endkampf gegen Vecna antritt, erfahren wir endlich mehr über den Ursprung des Bösewichts. Zwei Folgen zuvor offenbarte sich bereits eine Erinnerung aus Henry Creels Kindheit und sein traumatisches Erlebnis in einer Höhle. Darin tötete er in Notwehr einen Wissenschaftler und Spion, der einen Koffer bei sich trug. Folge 8 enthüllt nun den Rest der Erinnerung und den mysteriösen Inhalt.

In dem Koffer befand sich ein rot glühender, schwarzer Stein. Als Henry das Artefakt berührt, stellt er direkt eine Verbindung zum Mind Flayer (oder auch: Gedankenschinder) aus der Dimension des Abyss her. Der Stein löst sich auf und infiziert den Körper und Verstand des Jungen über die Wunde an seiner linken Hand.

Das mysteriöse Objekt verändert Henrys DNA, entfesselt seine telekinetischen Kräfte und beginnt eine Jahrzehnte andauernde Manipulation wie Symbiose zwischen dem Mind Flayer und Henry Creel. Er ist damit der Ursprung aller Ereignisse, die wir in Stranger Things zu sehen bekommen haben.

Doch was genau ist dieses seltsame Artefakt? Woher kommt es und wie gelang es in die Hände der US-Regierung? Die Netflix-Serie liefert wenig Kontext, doch das Theaterstück Stranger Things: First Shadow verrät, dass der Kofferinhalt von einem Militärtestgelände des Nevada Experiments gestohlen wurde, dessen Versuche Kontakt zu einer anderen Dimension erschaffen sollte. Viel ist über diese Experimente nicht bekannt – und das hat einen guten Grund.

Stranger Things bekommt ein Spin-off und der Stein ist die Verbindung

Seit längerer Zeit befinden sich bei Netflix mehrere Spin-offs in der Entwicklung, die Stranger Things auf Netflix zu einem Franchise ausbauen sollen. Neben der 2026 startenden Animationsserie Stranger Things: Tales From '85 entwickeln die Duffer-Brüder auch einen Live-Action-Ableger. Und dieser soll mit dem Mysterium des Mind Flayer-Steins verbunden sein, wie Co-Creator Matt Duffer gegenüber Variety enthüllt:

Das Spin-off wird sich damit befassen und es erklären, und ihr werdet es verstehen. Aber es handelt sich um eine völlig andere Mythologie. Es ist also keine tiefgehende Erforschung des Mind Flayer oder ähnliches. Es ist sehr frisch und sehr neu, aber ja, es wird einige der noch offenen Fragen beantworten.

Konkrete Infos zur Handlung des Spin-offs gibt es bisher nicht. Wir wissen lediglich, dass der rätselhafte Stein eine Rolle spielen soll. Weitere Verbindungen zu bekannten Figuren und der Mythologie des Mind Flayer sollen nicht vorkommen. Oder wie Matt Duffer es zusammenfasst: "Komplett neue Charaktere, neue Stadt, neue Welt, neue Mythologie."

Möglich wäre, dass das Stranger Things-Spin-off weitere geheime Regierungsexperimente ins Zentrum rückt. Gibt es womöglich noch andere Dimensionssteine? Neue Dimensionen voller Monster und Bösewichte? Auf Antworten müssen Fans wohl noch einige Jahre warten.

Die Spin-off-Serie zu Stranger Things befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium und wurde von Netflix noch nicht offiziell bestellt. Mit einem Start vor 2028 sollten wird somit nicht rechnen.