Diese The Rookie-Figur soll Nathan Fillions Zepter übernehmen, wenn er aussteigt

The Rookie-Fans können aufatmen: Die Serie überlebt notfalls auch ohne Nathan Fillion. Sollte er irgendwann gehen, weiß Nathan Fillion schon, wer im Zentrum steht.

The Rookie hat sich in den vergangenen Jahren oft neu erfunden. Frische Geschichten, geballte Stimmung. Und vielleicht tritt eines Tages auch ein neues Gesicht in den Mittelpunkt, das nach acht Jahren noch immer Nathan Fillions John Nolan ist. Für Nathan Fillion selbst ist schon klar, wer der Serienfokus sein wird, wenn er gehen sollte.

Nathan Fillion wollte nie alleine im Mittelpunkt von The Rookie stehen

Kürzlich gab CBR einen interessanten Ausblick auf die Zukunft von The Rookie. Inspiriert von wahren Begebenheiten trat Fillions Figur John Nolan in seinen Vierzigern als ältester Neuzugang seine Polizei-Ausbildung in LA an. Es ergab Sinn, ihn anfänglich komplett in den Mittelpunkt zu stellen. Mittlerweile hat sich ein riesiges Ensemble um ihn angesammelt.

Serien-Urgestein Nathan Fillion verschrieb sich The Rookie aber nur unter einer Bedingung: Nach seiner extrem stressigen Erfahrung in der Krimi-Serie Castle wollte er nicht, dass der komplette Fokus in The Rookie auf ihm liegt. In Castle hatte er neben Stana Katic die titelgebende Hauptrolle gespielt und in das jeder Szene im Bild. Diesem Vorhaben ist Serienschöpfer Alexi Hawley, ebenfalls Schöpfer von Castle, treu geblieben.

Nicht nur John Nolans Werdegang wurde beleuchtet. Wir durften auch die Entwicklung seiner Polizei-Kolleg:innen beobachten. Viele Stars der ersten Stunde sind noch immer an Bord und mittlerweile mindestens so spannend wie John Nolan. Beispielsweise Lucy Chen (Melissa O'Neil), die von einem spontanen Freigeist zu einer engagierten Undercover-Ermittlerin wird und Tim Bradford (Eric Winter), der sein Schwarzweiß-Denken in Frage stellt und sich zunehmend öffnet.

Wenn Nathan Fillion geht, soll Melissa O'Neil das Zeptar übernehmen

Apropos Lucy: Auch wenn es erstmal keine Anzeichen dafür gibt, dass Nathan Fillion The Rookie vor Staffel 18 verlässt, hat Nathan Fillion einen ziemlich schlüssigen Plan B. Denn wenn es nach ihm ginge, wird Melissa O'Neil zur Serien-Anführerin, sollte er gehen. Das verriet Nathan Fillion laut CBR in seinem Podcast Once We Were Spacemen sogar O'Neil selbst.

Lucys Geschichte zählt ohne Frage zur interessantesten und beliebtesten im The Rookie-Universum. Fans lieben den Star und ihren empathischen und tiefgründigen Charakter. Die Romanze mit Tim ist hier nur das i-Tüpfelchen. Vielmehr haben wir Lucy von Anfang an als eine unabhängige Frau kennengelernt, die sich nicht mit einfachen Antworten zufrieden gibt.

In dieser Hinsicht können The Rookie-Fans aufatmen, denn mit Melissa O'Neil und ihrer Figur hat man eine würdige Nachfolge gefunden. Wünschenswert wäre natürlich trotzdem, das Nathan Fillion seiner Polizei-Serie noch lange erhalten bleibt.