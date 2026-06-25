Diese Thriller haben die Welt mit ihren wahren Geschichten in Atem gehalten: Heute laufen sie im TV

Heute Abend läuft im Fernsehen ein spannendes Thriller-Doppel, denn es laufen gleich zwei Filme, die auf wahren Begebenheiten basieren und von demselben Kreativteam stammen.

Düster, spannend und mitreißend: Sat.1 hat sich für seine heutige Programmierung am Sonntagabend zwei Filme ausgesucht, die sich am ehesten als Thriller umschreiben lassen, gleichzeitig jedoch auch Elemente des Action- und Katastrophenfilms beinhalten. Hier kommen Deepwater Horizon und Boston.

Los geht es zur Primetime um 20:15 Uhr auf Sat.1. Deepwater Horizon läuft mit Werbung bis 22:25 Uhr. Direkt im Anschluss folgt Boston und geht bis 00:55 Uhr. Wenn ihr wollt, könnt ihr die beiden Filme danach direkt nochmal in der Wiederholung schauen – Deepwater Horizon ab 00:55 Uhr und Boston ab 02:45 Uhr.

Thriller-Tipp Nr. 1 im TV: Deepwater Horizon

Deepwater Horizon entführt auf die gleichnamige Ölbohrplattform im Golf von Mexiko, die 2001 in Betrieb genommen wurde, ehe sie acht Jahre später in den Tiefen des Ozeans versank. Ausschlaggebend dafür war eine Explosion, die sich am 20. April 2010 ereignet hatte und elf Arbeitern das Leben kostete. Diese Geschichte erzählt der Film.

Konkret folgen wir dem Cheftechniker Mike Williams (Mark Wahlberg), der sich in einer verzweifelten Situation wiederfindet: Allen Profis auf der Plattform ist klar, dass der Druck am Bohrloch zu groß ist. Die Chefetage drängt darauf, die Arbeit fortzusetzen, um die jährlichen Ziele zu erreichen. Dann ereignet sich die Katastrophe.

Dir gefällt dieser Beitrag? Wähle Moviepilot mit nur einem Klick bei Google als bevorzugte Quelle aus und erhalte bei Google News und Discover mehr TV-Tipps von uns.

Thriller-Tipp Nr. 2 im TV: Boston

Die zweite wahre Geschichte heute Abend erzählt von dem Terroranschlag auf den Boston-Marathon, der sich am 15. April 2013 ereignet hat. Im Abstand von 13 Sekunden gehen zwei Sprengsätze in die Luft, die in Rucksäcken versteckt wurden – drei Tote und 264 Verletzte. Die Stadt befindet sich im Ausnahmezustand.

Mark Wahlberg schlüpft dieses Mal in die Rolle des Polizisten Tommy Saunders, der es sich zur Aufgabe macht, die Verantwortlichen zu stellen, auch wenn er dafür die Grenzen seines Aufgabenbereichs dehnen, wenn nicht sogar komplett überschreiten muss. Was folgt, ist eine zutiefst abgründige Verfolgungsjagd durch die Seele Amerikas.

Zum Weiterlesen: Perfekter Film gegen die Hitzewelle bei Netflix

Eingespieltes Team: Mark Wahlberg und Peter Berg

Beide Filme warten nicht nur mit Wahlberg als Hauptdarsteller auf, sondern wurden auch von Peter Berg inszeniert und kamen wenige Monate hintereinander ins Kino. Deepwater Horizon startete im September 2016 in den USA, Boston folgte im Dezember. Mit Mile 22 ist zwei Jahre später sogar noch ein dritter Film erschienen.

Offiziell haben wir es hier zwar nicht mit einer Trilogie zu tun, dennoch ergänzen sich die Filme sehr gut mit ihrem Blick auf Welt und Menschen – vor allem das heutige Doppel. Besonders spannend: Während Deepwater Horizon noch eine einigermaßen klare Heldengeschichte erzählt, bewegt sich Boston nur noch in Grauzonen.