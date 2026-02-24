Diese Thriller-Serie bei Netflix müsst ihr gesehen haben, um sie zu glauben: Bizarrer Mordfall in der Welt der Superreichen

Diese packende Netflix Thriller-Serie stellt die Frage nach dem Wert von Gütern, aber auch den von Menschen. Dabei wird die Welt der globalen Elite seziert und ein Doppelleben enthüllt.

Thriller-Fans können bei Netflix eine ganz besondere Serie sehen, denn The Art of Sarah verbindet einen mysteriösen Mordfall mit jeder Menge Handtaschen. Nicht nur Fashionista werden ihren Spaß an der Serie haben, denn die Lebensgeschichte von Sarah fesselt bis zum Schluss und entlarvt die Welt der Superreichen.

The Art of Sarah – eine Person wird zum Kunstwerk

Die Birkin Bag war gestern, denn die erfolgreiche Sarah Kim (Hye-Sun Shin) hat mit Boudoir ein Modelabel gegründet, deren stylische Handtaschen sich nur die Reichsten der Reichen leisten können. Doch gleich zu Beginn der Serie erschüttert ihr gewaltsamer Tod das makellose Image der Geschäftsführerin.

Der Fall landet bei Kommissar Park Mu-gyeong (Joon-Hyuk Lee), der bald erkennt: Um zu wissen, wer Sarah getötet hat, muss er herausfinden, wer sie wirklich war. The Art of Sarah beschreibt nicht nur die Kunst eine Marke zu kreieren, sondern vor allem die Kunst, eine Person zu erschaffen.

In The Art of Sarah trifft Konsumkritik auf einen Mordfall

The Art of Sarah konzentriert sich so sehr auf die Rolle des Opfers, dass die Suche nach dem Mörder immer weiter in den Hintergrund gerät. Der Spannung tut das keinen Abbruch. Im Gegenteil, macht es den besonderen Reiz der Thriller-Serie aus, dass Sarah eine Frau war, die sich immer wieder selbst neu erschaffen hat.

Jede der acht Episoden rückt eine andere Person aus ihrem Umfeld in den Fokus und setzt das Puzzle ihrer Identität neu zusammen. War sie eine visionäre Selfmade-Unternehmerin, kalkulierende Manipulatorin oder Projektionsfläche für die Sehnsüchte der Superreichen? Mit jedem Rückblick verschiebt sich das Bild und Sarah selbst erscheint immer mehr wie ein Kunstwerk, das je nach Lichteinfall eine andere Wahrheit offenbart.

Aber auch die elitären Kreise der Superreichen werden enthüllt. Diese sind geprägt von Prestige, Status und Macht. Wie viel Wert ein Gegenstand wirklich besitzt, hängt nicht vom Material ab, sondern vom Gefühl, das damit verkauft wird. Genau das macht sich Sarah zunutze, als sie die Elite mit ihrer eigenen Egozentrik gegeneinander ausspielt. Gleichzeitig stellt die Serie gekonnt die Glitzerwelt den prekären Lebensrealitäten der Arbeiterklasse gegenüber. Wodurch der Mordfall mit Konsum- und Gesellschaftskritik verwoben wird, ohne plakativ zu wirken.

Gegen Ende verliert sich die Handlung stellenweise in zu vielen Wendungen, die der Glaubwürdigkeit schaden. Dennoch überzeugt The Art of Sarah mit ihrer originellen Erzählweise, den spannenden Figuren und der Inszenierung, die ebenso elegant wirkt wie die funkelnden Handtaschen.