Diese TV-Serien haben die meisten Episoden weltweit: Platz 1 ist ein deutscher Klassiker

Es gibt TV-Serien, die für mehrere Jahrzehnte (!) auf Sendung waren und zig tausende Episoden angesammelt haben. Was viele aber nicht wissen: Die Serie mit den meisten Episoden kommt aus Deutschland.

Manche Serien laufen bereits so lange im TV, dass sie mittlerweile zigtausende Episoden angehäuft haben. Besonders Seifenopern haben den Ruf, endlos viele Folgen zu haben – schließlich flimmern sie meist täglich über unsere Bildschirme. Welche TV-Serien am meisten Episoden haben, verraten wir euch hier.

Diese TV-Serien haben weltweit am meisten Folgen – Spoiler: Platz 1 ist ein deutscher Klassiker

Auch wenn der RTL-Dauerbrenner Gute Zeiten, schlechte Zeiten mittlerweile weit über 8.000 Folgen hat, schafft er es nicht einmal annähernd in die Top 5 der Liste mit den meisten Folgen. Wir verraten euch, welche Hitshows diesen unglaublichen Meilenstein geschafft haben. Allerdings fokussieren wir uns auf fiktive Unterhalltungsserien; Talkshows, Nachrichtensendungen und Co. zählen wir nicht mit.

Platz 5: Jung und Leidenschaftlich – Wie das Leben so spielt (Engl.: As the World Turns)

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Ausstrahlung von 1956 bis 2010

Episodenanzahl: ca. 13.900 Folgen

Jung und leidenschaftlich – Wie das Leben so spielt ist eine legendäre Seifenoper, die in der malerischen Kleinstadt Oakdale, Illinois, spielt.

Platz 4: Zeit der Sehnsucht (Egl: Days of Our Lives)

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Ausstrahlung seit 1965

Episodenanzahl: ca. 15.300 Folgen

Zeit der Sehnsucht ist eine US-Seifenoper, die im fiktiven Städtchen Salem spielt. Insgesamt ist sie seit unglaublichen 61 Jahren (!) auf Sendung.

Platz 3: General Hospital

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Ausstrahlung seit 1963

Episodenanzahl: ca. 16.100 Folgen

General Hospital ist einfach Kult! Die Serie spielt in Port Angeles im Staat New York und hat sich immer wieder neu erfunden. Inzwischen läuft die Serie seit 63 Jahren im US-TV!

Platz 2: Springfield Story (Guiding Light)

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Ausstrahlung von 1952 bis 2009

Episodenanzahl: ca. 18.200 Folgen

Die Seifenoper Springfield Story ist so alt, dass sie ursprünglich gar nicht im Fernsehen begonnen hat: Bereits in den 1930er-Jahren startete sie als Radioserie; erst in den 50ern wurde sie zu einer TV-Sendung umgemodelt.

Platz 1: Unser Sandmännchen

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Ausstrahlung seit 1959

Episodenanzahl: Weit über 22.000 Folgen

Wärt ihr darauf gekommen, dass Unser Sandmännchen weltweit am meisten Episoden hervorgebracht hat? Sie Serie startete im DDR-Fernsehen (Die West-Version hieß nur Sandmännchen) und wurde nach dem Mauerfall für das wiedervereinte Deutschland fortgeführt. Bis heute erscheinen täglich neue Episoden, wodurch sich die schier unglaubliche Episodenanzahl erklärt.