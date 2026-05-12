Diese TV-Serien haben die meisten Episoden weltweit: Platz 1 ist ein deutscher Klassiker

Manche Serien laufen bereits so lange im TV, dass sie mittlerweile zigtausende Episoden angehäuft haben. Besonders Seifenopern haben den Ruf, endlos viele Folgen zu haben – schließlich flimmern sie meist täglich über unsere Bildschirme. Welche TV-Serien am meisten Episoden haben, verraten wir euch hier.
Diese TV-Serien haben weltweit am meisten Folgen – Spoiler: Platz 1 ist ein deutscher Klassiker
Auch wenn der RTL-Dauerbrenner Gute Zeiten, schlechte Zeiten mittlerweile weit über 8.000 Folgen hat, schafft er es nicht einmal annähernd in die Top 5 der Liste mit den meisten Folgen. Wir verraten euch, welche Hitshows diesen unglaublichen Meilenstein geschafft haben. Allerdings fokussieren wir uns auf fiktive Unterhalltungsserien; Talkshows, Nachrichtensendungen und Co. zählen wir nicht mit.
Platz 5: Jung und Leidenschaftlich – Wie das Leben so spielt (Engl.: As the World Turns)
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- Ausstrahlung von 1956 bis 2010
- Episodenanzahl: ca. 13.900 Folgen
Jung und leidenschaftlich – Wie das Leben so spielt ist eine legendäre Seifenoper, die in der malerischen Kleinstadt Oakdale, Illinois, spielt.
Platz 4: Zeit der Sehnsucht (Egl: Days of Our Lives)
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- Ausstrahlung seit 1965
- Episodenanzahl: ca. 15.300 Folgen
Zeit der Sehnsucht ist eine US-Seifenoper, die im fiktiven Städtchen Salem spielt. Insgesamt ist sie seit unglaublichen 61 Jahren (!) auf Sendung.
Platz 3: General Hospital
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- Ausstrahlung seit 1963
- Episodenanzahl: ca. 16.100 Folgen
General Hospital ist einfach Kult! Die Serie spielt in Port Angeles im Staat New York und hat sich immer wieder neu erfunden. Inzwischen läuft die Serie seit 63 Jahren im US-TV!
Platz 2: Springfield Story (Guiding Light)
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- Ausstrahlung von 1952 bis 2009
- Episodenanzahl: ca. 18.200 Folgen
Die Seifenoper Springfield Story ist so alt, dass sie ursprünglich gar nicht im Fernsehen begonnen hat: Bereits in den 1930er-Jahren startete sie als Radioserie; erst in den 50ern wurde sie zu einer TV-Sendung umgemodelt.
Platz 1: Unser Sandmännchen
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- Ausstrahlung seit 1959
- Episodenanzahl: Weit über 22.000 Folgen
Wärt ihr darauf gekommen, dass Unser Sandmännchen weltweit am meisten Episoden hervorgebracht hat? Sie Serie startete im DDR-Fernsehen (Die West-Version hieß nur Sandmännchen) und wurde nach dem Mauerfall für das wiedervereinte Deutschland fortgeführt. Bis heute erscheinen täglich neue Episoden, wodurch sich die schier unglaubliche Episodenanzahl erklärt.