Diese unglaublich teure Netflix-Serie wurde nach Staffel 1 schon abgesetzt – heute ist sie fast vergessen

2016 ist die bis dahin teuerste Netflix-Serie erschienen. Ganze 120 Millionen US-Dollar hat Staffel 1 verschlungen. Heute erinnert sich fast niemand mehr daran.

Bevor etwa Stranger Things, One Piece und 3 Body Problem üppige Budgets für Netflix aufgefahren haben, ist 2016 eine Serie bei dem Streamer gestartet, die zur bis dato teuersten Netflix-Serie werden sollte. Das ist besonders überraschend, da sie keinem budgetträchtigen Genre wie Fantasy oder Sci-Fi zuzuordnen ist.

Stattdessen handelte es sich um eine Musical-Drama-Serie. 120 Millionen US-Dollar soll die 1. Staffel gekostet haben, danach wurde sie nie fortgesetzt. Die Rede ist von The Get Down.

Vergessene Netflix-Serie: The Get Down von Moulin Rouge-Macher Baz Luhrmann

The Get Down ist im New York der 1970er Jahre angesiedelt und spielt in der Hip-Hop- und Disco-Szene der Zeit. In dessen Mitte befindet sich der junge Ezekiel "Zeke" Figuero (Justice Smith) mit seinem Kumpel Shaolin Fantastic (Shameik Moore), die gemeinsam von der großen Musikkarriere träumen. Als Zeke sich in eine andere angehende Musikerin verliebt und Shaolin sich mit einem Gangster einlässt, werden dem Duo immer mehr Steine in den Weg gelegt.

Die Serie wurde vom visionären Regisseur Baz Luhrmann geschaffen, der für Filme wie Der große Gatsby, Moulin Rouge und William Shakespeares Romeo + Julia bekannt ist. Seinen unverkennbaren Stil mitsamt aufgwendigen Kostümen und Ausstattung hat Luhrmann auch auf seine erste Serie übertragen, die vor bunten Sets und großen Musical-Nummern nur so überquillt.

Nach 120-Millionen-Budget: The Get Down ging nicht über Staffel 1 hinaus

Wie Collider erinnert, ist das mitunter der Grund gewesen, warum allein die 1. Staffel auf das unglaubliche Budget von 120 Millionen US-Dollar kam. Probleme hinter den Kulissen und überschwängliche Ausgaben für Musik-Lizenzrechte reihten sich in die ohnehin bereits teuren Produktionskosten ein.

So startete The Get Down bereits mit hohen Erwartungen, die dann leider enttäuscht wurden. Die Kritiken waren zwar weitgehend positiv, etwa bei Rotten Tomatoes kommt die Serie auf einen Kritiken-Score von 81 Prozent, bei der Moviepilot-Community hält The Get Down eine Wertung von 7,3 Punkten.

Mehr:

Doch konnte die Serie nicht die gewünschten Publikumszahlen generieren, um eine 2. Staffel auf diesem hohen Produktionslevel zu rechtfertigen. Dass auch Buz Luhrmann wegen Terminschwierigkeiten und seiner Kinokarriere nicht für eine Fortsetzung zurückkehren wollte, tat ihr Übriges: Die Serie wurde eingestampft.

Heute erinnern sich nur noch wenige an Baz Luhrmanns ersten Serienausflug. Wenn ihr das jetzt einmal ändern wollt, könnt ihr alle 11 Episoden von The Get Down bei Netflix streamen.