Diese vier deutschen Kinos gehören zu den 100 besten der Welt

Kino ist nicht einfach nur Kino, denn jedes Lichtspielhaus bringt seine eigene Magie mit. Ein internationales Ranking hat entschieden, welche besonders sehenswert sind.

Um die Lichtspielhäuser dieser Welt zu würdigen, hat ein Magazin eine weltweite Abstimmung veranstaltet. Die cineastische Reise geht buchstäblich über sämtliche Kontinente und wirft auch einen mehrfachen Blick in die deutsche Kinolandschaft. Vier heimische Kinos sind vertreten – aus Hamburg und Berlin.

Die cineastische Reise führt durch die ganze Welt – und nach Hamburg

Kürzlich verwies unsere Schwesternseite Filmstarts auf ein Ranking des Freizeitmagazins Time Out , dass die 100 besten Kinos der Welt gewählt hat. Die vielseitige Auswahl führt unter anderem nach Japan, Frankreich, in die Niederlande und Großbritannien, wo es nicht weniger als dreiundzwanzig (!) Lichtspielhäuser in das Ranking geschafft haben.

Wer ein etwas näher gelegenes Kino sucht, ist aber auch in Deutschland nicht verkehrt. Werfen wir zunächst einen Blick auf Platz 76, welches das Hamburger Abaton erobern konnte. Hier könnt ihr euch einen kurzen Beitrag vom NDR Hamburg über das Kino ansehen:

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Prägende Filmemacher wie Rainer Werner Fassbinder (Angst essen Seele auf), Werner Herzog (Wovon träumt das Internet?) und Wim Wenders (Buena Vista Social Club) konnten sich in den 70ern hier künstlerisch entfalten.

Die drei besten deutschen Kinos stehen laut dem Ranking in Berlin

Rücken wir mehr in östliche Richtung in das Babylon Berlin auf Platz 65. Das Kino existiert seit Ende der 20er in Berlin-Mitte, wo es als Stummfilmkino begann und bis heute in einem denkmalgeschützten Gebäude seine Filme zeigt. Hier findet ihr ein kurzes Video des Kinos für die eigene Reihe Vietnam: Here & There:

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Einen phänomenalen 18. Platz belegt dabei ein Kino namens Traumpalast Leonberg. Leonberg findet ihr übrigens im beschaulichen Baden-Württemberg, die es 2022 sogar ins Guiness-Buch der Rekorde schafften. Der Grund?

Mit einer 230 Kilogramm schweren, 40 Meter in die Breite wachsenden IMAX-Leinwand von insgesamt 815 Quadratkilometer verfügen sie über die weltweit größte IMAX-Leinwand. Durchaus ein Argument. Hier könnt ihr euch eine Eigenwerbung des Traumpalasts anschauen, der durch das Kino führt:

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Für das (laut Ranking) beste deutsche Kino, das Platz 14 für sich entscheiden konnte, reisen wir aber zurück in die Hauptstadt. Dort findet ihr das Kino International in Berlin, der mit 500 Sitzplätzen und einem eleganten 60er-Jahre-Design besticht. Nicht zu vergessen natürlich eine 65 Jahre andauernde Geschichte als früher wichtigstes Programmkino der DDR. Kürzlich hat es nach mehrjähriger Renovierung wieder eröffnet.

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Den weltweit 1. Platz belegt das Chinese Theatre in Los Angeles. Eine Entscheidung, die nicht wirklich überrascht. Immerhin hat sich die Stadt, in der dieses ästhetisch einzigartige Kino Zuhause ist, der Filmkunst verschrieben wie kaum eine andere.