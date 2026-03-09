Diese Western-Serie rettet euer Wochenende: Geheime Yellowstone-Fortsetzung beginnt die nächste Familien-Saga in Montana

Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan hat die nächste Western-Dramaserie am Start. Aber lohnt sich der neue Serienausflug nach Montana mit The Madison?

Nach dem Ende von Yellowstone wird das von Taylor Sheridan erschaffene Western-Universum mit neuen Spin-offs fortgesetzt. Doch ein Projekt stiftete kurz vor dem Start reichlich Verwirrung: Ursprünglich als Yellowstone-Ableger angekündigt, wurde The Madison nun als losgelöste und für sich stehende Serien-Neuheit präsentiert. Trotzdem sollten Dutton-Fans sie nicht verpassen.

Die Western-Dramaserie The Madison, die am 14. März 2026 bei Paramount+ startet, ist zwar (noch) kein offizielles Spin-off, doch von der ersten Minute an sind die Yellowstone-Parallellen nicht von der Hand zu weisen. Statt brutaler Machtkämpfe stimmt die neue Montana-Familiensaga mit Michelle Pfeiffer aber in überraschend ruhige Töne an.

The Madison beginnt die nächste Familientragödie in Montana

Während Yellowstone den Erlebnissen der Duttons im Umfeld des Paradise Valley folgte, entführt The Madison in eine gänzlich neue Ecke Montanas, die nur rund zwei Stunden entfernt liegt: die idyllische Landschaft am Madison River. Niemals wollte die New Yorker Matriarchin Stacy Clyburn (Michelle Pfeiffer) hierhin reisen. Doch nach einem schrecklichen Verlust wird das Madison River Valley für sie und ihre Familie zu einem Ort der Verwandlung.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Madison schauen:

The Madison - S01 Trailer (Deutsch) HD

Jahrzehntelang war die magische und unberührte Natur Montanas für Stacys Ehemann Preston (Kurt Russell) ein regelmäßiger Rückzugsort. Hier konnte er dem Großstadttrubel entfliehen und auf der spartanischen Ranch seines Bruders Paul (Matthew Fox) ein einfacheres Leben und die geteilte Leidenschaft für das Fischen genießen. Seine Ehefrau konnte aus mangelndem Interesse diesen magischen Ort nie selbst erleben – bis eine Tragödie sie dazu zwingt.

Als Stacys ganze Welt von jetzt auf gleich zerbricht, reist sie an der Seite ihrer Töchter Abby (Beau Garrett) und Paige (Elle Chapman), Schwiegersohn Russell (Patrick J. Adams) und ihrer zwei Enkelkinder von Manhattan nach Montana. Hier, zwischen Geistern und verlorenen Erinnerungen, beginnt für den seines Zentrums beraubten Clyburn-Clan eine Odyssee durch unterschiedlichste Lebenskrisen – und die Chance auf einen Neuanfang.

The Madison: Lohnt sich The Madison für Yellowstone-Fans?

Das klingt jetzt sicher erstmal nach einer niederschlagenden Dramaserie über Trauer, Leid und schmerzhaftes Bedauern. Das stimmt aber nur zum Teil. Einerseits ist The Madison ein intimes und ruhig erzähltes Porträt von Verlust, das die Charaktere durch verschiedene Phasen der Trauer begleitet, während sie Wege finden müssen, weiterzuleben und ihre Leben und Träume neu zu ordnen. Vor allem Michelle Pfeiffer brilliert mit einer nuancierten Performance, die Stacys Verzweiflung und das Klammern an einen Western-Traum, der nie ihr eigener war, zu einem herzzerreißenden Highlight macht.

The Madison ist aber auch eine überraschend herzerwärmende Serie mit unerwartet witzigen Momenten. Anflüge einer Culture-Clash-Komödie sind zu finden, wenn die privilegierten Großstädter:innen sich in rustikalen Holzhütten einfinden müssen und das Landleben ihre Ignoranz auf köstliche Weise hervorbringt. Steckdosen gibt es nicht, Kaffee muss mit Flusswasser auf dem Ofen gekocht werden und im einzigen Plumpsklo auf der Ranch sorgt ein Wespennest für Angst und Schrecken. Und dass Cowboys in Montana gerne "Indianer-Tacos" essen, schmeckt den liberalen Manhattan-Kids überhaupt nicht.

Obwohl The Madison keine direkte Verbindung zu Yellowstone aufweist, wird eigentlich sehr deutlich, dass sie in derselben Serienwelt verortet ist. Drehbuchautor Taylor Sheridan und Yellowstone-Regisseurin Christina Alexandra Voros zelebrieren auch hier die Schönheit Montanas mit atemberaubenden, romantisierten Landschaftsbildern, während die anschwellende Musik von Yellowstone-Komponist Breton Vivian ein Gefühl der Vertrautheit erschafft.

Im Gegensatz zu Taylor Sheridans anderen Serien (oder dem jüngsten Yellowstone-Ableger Marshals) ist The Madison eine erstaunlich reduzierte Serien-Überraschung, die auf Machtspiele, Gewalt und Action verzichtet. Stattdessen begeistert sie als gefühlvolles und nach innen gerichtetes Charakterdrama, das berührt und wie die etwas zu überpräsenten Angelszenen (als Hommage an Robert Redfords Aus der Mitte entspringt ein Fluß) geradezu meditativ wirkt.

Die erste Staffel ist aber auch eine unvollständige Geschichte, die mit einem Cliffhanger (der Yellowstone-Überschneidungen plötzlich möglich macht) direkt sehnlichst auf die bereits gedrehte 2. Staffel warten lässt. Und diese kommt hoffentlich noch dieses Jahr.

Die 1. Staffel von The Madison wird in zwei Teilen am 14. März und 21. März 2026 bei Paramount+ veröffentlicht. Grundlage für diesen Serien-Chek sind alle sechs Episoden.

