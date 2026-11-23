Endlich ist die Katze aus dem Sack: 2 Hollywood-Stars werden den Kaulitz-Brüdern bei Wetten, dass..? Gesellschaft leisten. Warum das keine gute Nachricht ist, erfahrt ihr hier!

Am 5. Dezember kehrt Wetten, dass..? mit den Kaulitz-Zwillingen ins ZDF zurück. Lange hielt sich der Sender mit weiteren Details bedeckt – doch nun wurden endlich die ersten beiden Couch-Gäste verkündet. Eigentlich sollte es ein Grund zur Vorfreude sein, dass es sich dabei um zwei waschechte Hollywood-Schwergewichte handelt, doch bei mir schrillen sofort die Alarmglocken!

Wie originell: Zwei Hollywoodstars wollen mir bei Wetten, dass..? ihren Film verkaufen

Mit Dwayne "The Rock" Johnson und Kevin Hart hat sich das ZDF auf dem Papier zwei absolute Publikumsmagneten geangelt. Schließlich nehmen somit DER unangefochtene Actionheld unserer Zeit und eins der größten Comedytalente der Gegenwart auf der Couch Platz. Doch leider kann ich nicht anders, als direkt wieder diesen altbekannten, faulen Beigeschmack zu bemerken: Die beiden wurden nicht aus reiner Lust an der guten Show eingeladen, sondern sitzen vermutlich nur dort, weil sie etwas zu bewerben haben.

Johnson und Hart befinden sich mitten auf der globalen Werbetour für Jumanji 3: Open World, dem mittlerweile dritten gemeinsamen Teil der Reihe, der pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in den deutschen Kinos anläuft. Worauf wir uns beim Besuch also einstellen dürfen: Werbung!

Das ZDF wusste noch nie, wie es mit seinen berühmten Gästen umgehen soll

Als Kind war es für mich ein echtes Ereignis, wenn unerreichbare Hollywood-Lichtgestalten tatsächlich nach Deutschland reisten, um sich neben Thomas Gottschalk auf das berühmte Sofa zu quetschen. Doch in unserer kollektiven Nostalgie scheinen wir gerne zu verdrängen, wie oft die Show schon damals an diesem Vorhaben scheiterte. Wenn man nämlich die rosarote Brille abnimmt, dann waren die Auftritte der US-Stars selten glamourös, sondern wirkten oft wie steife, ungelenke und schmerzhaft erzwungene Werbetermine.

Meist verkam der Besuch zu einem lieblosen Pflichtprogramm: Erst begrüßte man den Hollywoodstar, dann gab es blutleeren Smalltalk, bevor sich alle zusammen einen Ausschnit aus dem Trailer des neuen Films anschauen müssen, um dann in ein pflichtbewusstes Staunen zu verfallen. Besonders schlimm: Durch den Simultanübersetzer im Ohr verkamen die Gespräche mit den englischsprachigen Gästen meist zu einer abgehackten Geduldprobe, da wir stets quälend lange abwarten mussten, bis die Stimme aus dem Off übersetzte.

Genau dieses seelenlose Abspulen von Promo-Terminen droht uns nun wieder. Zwar sind Dwayne Johnson und Kevin Hart absolute Vollprofis, denen man zutrauen darf, selbst aus der unangenehmsten Situation noch einen Lacher herauszupressen, doch mein Pessimismus bleibt! Schließlich kann ich nicht der einzige sein, der insgeheim nur darauf wartet, dass sich das ZDF auch diesmal vor den Augen der Welt blamieren wird. Erinnert ihr euch noch an das Debakel um Tom Hanks, der sich 2012 bei der Show derart vorgeführt fühlte, dass er anschließend in den US-Medien mit dem ZDF-Format abrechnete? Bisher habe ich keinen Anhaltspunkt gesehen, der mich glauben lässt, dass so etwas im Jahr 2026 nicht noch einmal passieren könnte, schließlich soll "The Rock" sogar als Wettpate herhalten. Deshalb kommt hier mein Wunsch: Wenn die Promis schon auf dem Sofa für seelenlose Promo Platz nehmen müssen, dann vergrault sie wenigstens nicht mit Wetteinsätzen zum Fremdschämen!