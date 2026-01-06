Diesen Action-Kracher müsst ihr euch vormerken: Der Trailer sieht aus wie eine Mischung aus The Raid und Ready or Not

Zazie Beetz prügelt sich in einem kommenden Action-Kracher durch ein Hochhaus. Der erste Trailer zu They Will Kill You ist da und macht viel Lust auf mehr.

Die John Wick-Reihe hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass in Hollywoods ActionsFilmen wieder mehr auf gute Choreografien und eine dynamische Kamera gesetzt wird. Doch die eigentliche Speerspitze in puncto Kameraarbeit, Kampfchoreografie und auch der dargestellten Härte waren in der vergangenen Dekade die beiden The Raid-Filme. An diese Filme scheint der demnächst erscheinende They Will Kill You nicht nur inhaltlich anzuknüpfen, wie ein erster Trailer jetzt verrät.

Erster Trailer zu They Will Kill You verspricht spaßige sowie harte Action

They Will Kill You erzählt die Geschichte einer Ex-Insassin (Zazie Beetz), die einen seltsam verdächtigen Housesitting-Job in einem New Yorker Hochhaus annimmt. Dort sieht sie sich nun jedoch mit einem satanischen Kult konfrontiert und muss sich jetzt wieder aus dem Haus hinauskämpfen. Der erste Trailer verspricht eine überraschend akkurate Mischung zwischen dem schrulligen Kult aus Ready or Not und der Hochhaus-Action aus The Raid.

They Will Kill You - Trailer (Deutsch) HD

Zudem ist der Film hervorragend besetzt. Neben Beetz befinden sich unter anderem Patricia Arquette, Tom Felton, Myha'la und Heather Graham in den Nebenrollen. Inszeniert wurde der Film von Kirill Sokolov, der bereits auf Festivals mit seinem Film Why Don't You Just Die! für Aufsehen sorgte. Auch Netflix hat jetzt einen neuen Trailer zu einem kommenden Action-Film veröffentlicht.

Wann und wo kann man They Will Kill You sehen?

Dem ersten Trailer nach zu urteilen könnte They Will Kill You eines der absoluten Action-Highlights des gerade erst gestarteten Jahres werden. Fans des Genres müssen sich auch gar nicht mehr so lange gedulden, da der Film bereits am 26. März 2026 in den deutschen Kinos starten wird.