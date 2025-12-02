Diesen Star Trek-Fehler haben wir 30 Jahre lang einfach hingenommen: Etwas stimmt mit Datas Katze nicht

Data ist einer der ikonischen Star Trek-Charaktere aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert. Der humanoide Roboter kommt nicht allein – doch mit seiner Katze Spot stimmt etwas nicht.

Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert war der Nachfolger der bahnbrechenden Sci-Fi-Serie Raumschiff Enterprise. Neben Captain Picard (Patrick Stewart) lernten wir auch einige ikonische Crewmitglieder kennen, die für immer legendär blieben. Darunter auch der Androide Data (Brent Spiner).

Wegen dem Star Trek-Charakter sprach nicht nur eine ganze Generation ein Wort falsch aus – Data brachte außerdem in einer Episode ein Zitat, das einige Menschen so sehr verärgerte, dass die Star Trek-Folge bis heute nicht in Irland ausgestrahlt wurde. Zu seinem ikonischen Auftritt gehört außerdem die Katze Spot, die seit der 4. Staffel fest an seiner Seite steht – sollte man zumindest meinen.

Datas Katze aus Star Trek wechselt irgendwann Aussehen und Geschlecht

Im Laufe der Serie erkundet Data immer wieder seine Fähigkeit, menschliche Emotionen zu verstehen. Ob es nun sein Versuch an seinem Stand-up-Comedy-Programm ist oder seine Begeisterung für menschliche Ikonen wie Sherlock Holmes: Immer wieder werden wir Zeugen seiner Versuche, wie ein Mensch zu agieren.

In der 4. Staffel von Das nächste Jahrhundert macht der Androide dann eine wirklich klassische menschliche Erfahrung durch: Er verliert sein Herz an eine rote Katze namens Spot. Dieser widmet er in Episode 11 von Staffel 4 (Datas Tag) sogar ein selbstgeschriebenes Gedicht:

Oh Spot, die komplexen Verhaltensweisen, die man an dir sieht,

suggerieren eine kognitive Vielfalt auf großem Gebiet.

Und auch wenn du nicht fühlen kannst, Spot, und du ein Streuner bist,

sehe ich dich als meinen Gefährten an, der ein wahrer und hochgeschätzter Freund ist.

Bei all dieser Liebe ist leicht zu übersehen, dass Datas Katze zwischen Staffel 4 und Staffel 6 mal eben Aussehen und Rasse wechselt – von einer langhaarigen Somalikatze wird der Vierbeiner einer gewöhnlichen amerikanischen Kurzhaarkatze. Und damit nicht genug: In Folge 9 der 7. Staffel wird Spot sogar als "sie" bezeichnet, obwohl die Katze zuvor "er" genannt wurde. Dabei handelt es sich um keinen Irrtum: In der Episode Genesis wirft Spot nämlich sogar Kitten.

Was steckt hinter dem haarigen Star Trek-Fehler?

Für den Rest der Serie und die beiden Filme Star Trek VII - Treffen der Generationen und Star Trek - Nemesis bleibt Spot eine weibliche Kurzhaarkatze. Es gibt mehrere Erklärungen für den plötzlichen Identitätswechsel des Schnurrers: Entweder es handelt sich um einen Versehen – oder aber, wie die Fanseite Ex Astris Scientia vermutet:

Anstatt seltsame Theorien aufzustellen, sollten wir einfach davon ausgehen, dass irgendwann während Das nächste Jahrhundert der männliche Spot 1 bei einem Unfall ums Leben kam und Data ihn durch die weibliche Spot 2 ersetzte.

Eine furchtbare Erklärung, aber nicht ausgeschlossen. Denn bei Datas Rückkehr in der Serie Star Trek: Picard sind 20 bis 30 Jahre vergangen und so erleben wir bloß eine virtuell simulierte Version von Spot. Die ist kurzhaarig und – Überraschung! – wieder männlich.

Damit ist Datas Katzenverschleiß in etwa so hoch wie der von Lehrer:innen für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts.