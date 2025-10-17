Diesen ungewöhnlichen Beruf hatte Sonja Zietlow vor Dschungelcamp-Durchbruch – hättet ihr es gewusst?

Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow ist seit den 90ern mega-erfolgreich im TV. Aber hättet ihr gewusst, dass sie vor dem Ruhm eine ganz andere Karriere hatte?

Sonja Zietlow ist eine waschechte Ikone im deutschen TV. Mit ihrem Intellekt, bissigen Sprüchen und einer Prise Humor begeistert die Dschungelcamp-Legende seit Jahrzehnten im TV. Und das macht sich mehr als bezahlt: Die freche Blondine mit dem Kurzhaarschnitt kann sich vor Jobs kaum retten.

Was allerdings nur die wenigsten wissen: Sonja Zietlow wollte ursprünglich gar nicht ins Fernsehen. Diese ungewöhnliche Karriere hatte sie vor dem TV-Durchbruch.

Dschungelcamp-Göttin Sonja Zietlow: Seit 30 Jahren erfolgreich im TV

Sonja Zietlow startete ihre TV-Karriere schon in den 90er-Jahren, anfangs war sie vor allem in Produktionen fürs Kinderprogramm zu sehen. So moderierte sie zum Beispiel die längst vergessene Show HUGO (1995), bei der Jugendliche per Anruf ein Videospiel steuern mussten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

1997 folgte der Ritterschlag für jeden TV-Moderator der 90er: Zietlow bekam ihre eigene Talkshow namens Sonja, wo sie als tougher Host ihren Gästen auf den Zahn fühlte. Ganz dem Zeitgeist entsprechend wurden bei der Show private Probleme ausgeschlachtet, was nicht häufig zu skandalösen Schlagzeilen führte.

Dann landete Zietlow den größten Erfolg ihrer Karriere: 2004 stieg sie als Moderatorin bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! ein. Dort kann sie seit 20 Jahren (!) zeigen, wie sie die Dschungelpromis eloquent und charmant durch den Kakao zieht. Eines muss man Sonja Zietlow dabei lassen: Sie teilt zwar kräftig aus, aber kann auch gut einstecken. Wenn ein Witz auf ihre Kosten geht, lacht sie am lautesten mit.

Weitere TV-News:

Sonja Zietlows kurioser Weg ins TV: Diese Karriere hätte wirklich niemand erwartet

Kaum zu glauben: Die wortgewandte Sonja Zietlow wollte ursprünglich gar nicht in die Medien, sondern fand nur über Umwege zu ihrer wahren Bestimmung.

Nach der Schule wusste Zietlow erst einmal nicht, wie es weitergehen soll, also arbeitete sie als Animateurin in einem Club-Hotel. Dann ein ungewöhnlicher Karrierewechsel: Zietlow macht ihren Pilotenschein und wird als Pilotin bei der Lufthansa tätig. Hier ist die Dschungelcamp-Legende Anfang 20 im Flugzeug zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dann sollte nochmal alles anders kommen: Zietlow nimmt Anfang der 90er-Jahre als Kandidatin bei einer Kuppelshow teil, und begeistert so sehr, dass direkt ihr Potenzial als Publikumsliebling erkannt wird. Nur wenige Wochen später hatte Zietlow ihre ersten Moderationsjobs in der Tasche. Nach Monaten der Doppelbelastung wurde es ihr aber zu viel: Zietlow wollte den Piloten-Alltag und Moderationsjobs nicht mehr gleichzeitig stemmen. Zum Glück der Fans entschied sich die Blondine für die TV-Karriere. Sonst wäre Deutschland um eine Legende ärmer.