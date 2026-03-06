Dieser 6-teilige Netflix-Thriller reist in die Abgründe einer christlichen Sekte: Hier ist der erste Trailer für Unchosen

Wayward trifft Handmaid's Tale im Netflix-Thriller Unchosen, in dem eine junge Frau den christlichen Kult hinterfragt, in dem sie mit Mann und Kind lebt. Hier gibt's den Trailer.

Netflix hat kürzlich den ersten Teaser-Trailer für seine neue Thriller-Serie Unchosen veröffentlicht, in der Sex Education-Star Asa Butterfield überraschend düstere Seiten aufzieht.

Der Teaser-Trailer für den Netflix-Thriller Unchosen entführt in eine christliche Sekte

Unchosen - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Molly Windsor spielt Rosie, die mit ihrem Ehemann Adam (Asa Butterfield) und ihrer Tochter in einer abgeschiedenen christlischen Gemeinschaft namens "Fellowship of the Divine" lebt, die von Mr. Phillips (Christopher Eccleston) angeführt wird. Nachdem sie den geheimnisvollen (und tätowierten) Sam (Fra Fee) trifft, stellt sie zunehmend die rigide Geheimschaft in Frage, die ihr so lange Halt gegeben hat.

Kreiert wurde der "psychologische Thriller", wie Netflix die Serie beschreibt, von Julie Gearey, die zuvor die Science-Fiction-Serie Intergalactic verantwortete.

Wann kommt Unchosen zu Netflix?

Die britische Serie Unchosen besteht aus sechs Episoden, allerdings gibt es noch keinen Starttermin. Allzu lange sollte es aber nicht dauern, bis die Thriller-Serie zu Netflix kommt, immerhin starteten die Dreharbeiten bereits im August 2024.

Für Asa Butterfield ist es die erste große Serie nach dem Ende von Sex Education im Jahr 2023. Molly Windsor, die ihre Karriere ebenfalls als Kinderschauspielerin begann, dürfte in Unchosen ihre bis dato größte Rolle spielen.