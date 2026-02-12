Dieser A Knight of the Seven Kingdoms-Liebling kam bereits in einer der wichtigsten Game of Thrones-Szenen vor – erinnert ihr euch?

Selbst Game of Thrones-Fans dürften sich kaum daran erinnern, aber eine der beliebtesten Figuren aus A Knight of the Seven Kingdoms wurde bereits vor 15 Jahren in der Mutterserie eingeführt.

Die erste Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms ist nach sechs Folgen bei HBO Max schon wieder vorbei und nun müssen wir mindestens ein Jahr auf Staffel 2 warten, für die gerade neue Stars besetzt wurden. Es lohnt aber neben der Vorfreude auf Kommendes auch ein Blick zurück, um über die verzweigten Wege von George R.R. Martins Welt zu staunen. Oder hättet ihr euch noch erinnert, woher euch der Name Lyonel Baratheon bereits bekannt vorkommen sollte?



A Knight of the Seven Kingdoms in Game of Thrones: Ser Lyonel Baratheon spielte in Schlüsselszene eine Rolle

Unter den vielen Rittern in A Knight of the Seven Kingdoms hat einer sich besonders hervorgetan. Nicht nur, weil er im Urteil der Sieben auf der Seite von Underdog-Heckenritter Dunk (Peter Claffey) mitkämpft, sondern auch, weil er sich vorher schon tanzend, trinkend, seilziehend und schlüpfrige Trinklieder singend als herrlich exzentrischer Streiter unvergesslich machte. Die Rede ist natürlich von Ser Lyonel Baratheon (Daniel Ings), dem "lachenden Sturm". Aber hättet ihr noch gewusst, dass der Party-Ritter bereits in einer entscheidenden Game of Thrones-Szene vorkam?

Dass Ser Lyonel mit dem späteren Westeros-König Robert Baratheon (Mark Addy) verwandt ist, verrät bereits sein Nachname. Insofern ergibt auch Lyonels Tirade über die Targaryen-Herrscher zu Beginn von Folge 6 als spannende Familienvorausdeutung Sinn, denn Roberts Rebellion stürzt schließlich die Drachenfamilie. Verblüffend ist jedoch, dass der Ritter mit dem Hirschgeweih bereits prominent in Staffel 1, Folge 6 von Game of Thrones erwähnt wurde (in Minute 46, am Ende der Episode "Eine goldene Krone").

In dieser Schlüsselszene recherchiert Eddard Stark (Sean Bean) die Vorfahren der Baratheons und stößt so auf Ungereimtheiten bei der Haarfarbe. Durch das Buch findet er heraus, dass Roberts Kinder mit Cersei keinesfalls von seinem Blut sind, sondern mit ihren blonden Haaren von Cersei mit ihrem Bruder Jamie Lannister gezeugt worden sein müssen. Diese Entdeckung führt in der Folge zur angefochtenen Thronfolge im titelgebenden "Spiel der Throne" und zu Neds Enthauptung. Genau an diesem Wendepunkt, wenn Ned folgenschwer im Stammbaum schmökert, fällt auch Lyonels Name:

Lord Orys Baratheon, schwarzes Haar. Axel Baratheon, schwarzes Haar. Lyonel Baratheon, schwarzes Haar . Steffon Baratheon, schwarzes Haar. Robert Baratheon, schwarzes Haar. Joffrey Baratheon, goldenes Haar.

Schaut euch die Game of Thrones-Szene hier noch einmal an

Ser Lyonel ist übrigens kein Ausnahmefall als "Überläufer" zwischen der Mutterserie und ihrem Spin-off: Nicht nur die Hauptfigur Duncan der Große wurde schon in Game of Thrones erwähnt. Auch Knappe Egg (Dexter Sol Ansell) wird 89 Jahre später von einem seiner letzten Verwandten an wichtiger Stelle genamedroppt. Das zeigt umso mehr, wie durchdacht George R.R. Martin alle Westeros-Epochen geplant und verbunden hat.

