Dieser Abenteuerfilm bei Amazon Prime rettet euren Samstagabend: Ein epochaler Blockbuster, der nie langweilig wird

Es ist Samstag und ihr habt noch keine Pläne für die Abendgestaltung? Wenn euch nach Couch und Streaming ist, haben wir eine Blockbuster-Empfehlung für euch bei Amazon Prime.

Wochenende – das heißt: Endlich Zeit für all die großen Filme, die man unter der Woche nicht schafft, weil sie zu lange gehen oder man einfach zu erschöpft ist, um sich auf einen mitreißenden Blockbuster einzulassen. Jetzt könnt ihr euch aber endlich in die Arme eines wuchtigen Werks begeben, das garantiert niemals langweilig wird.

Unser heutiger Streaming-Tipp zum Samstagabend ist Gladiator. Bei Amazon Prime könnt ihr das oscarprämierte Monumentalepos von Ridley Scott aktuell im Abo streamen. Die beeindruckende Mischung aus Action- und Historienfilm war seinerzeit sogar so erfolgreich im Kino, dass sie eine ganze Welle ähnlicher Filme lostrat.

Bei Amazon Prime: Beste Unterhaltung mit Gladiator von Ridley Scott

Die Geschichte von Gladiator beginnt im Jahr 180 nach Christus und erzählt von dem Feldherrn Maximus (Russell Crowe). Unerschrocken führt er seine Männer in die Schlacht und konnte mit strategischem Geschick bereits einige Siege erringen. Doch dann wird er Opfer einer Intrige, die seine komplette Existenz zerstört.

Commodus (Joaquin Phoenix), der Sohn von Kaiser Marcus Aurelius (Richard Harris), hat es auf den Thron abgesehen und setzt alles daran, um so schnell wie möglich auf diesem zu landen. Teil seines fiesen Plans ist der Mord an seinem eigenen Vater – und den schiebt Commodus dem unschuldigen Maximus in die Schuhe.

Eben noch konnte er die Germanen besiegen, da muss Russell Crowes Protagonist um sein eigenes Leben fürchten. Maximus wird zum Tode verurteilt und entkommt nur ganz knapp der Exekution. Als Gladiator findet er seinen Weg zurück nach Rom, wo er sich an dem Mann rächen will, dessen Machthunger ihm alles gekostet hat.

Am Samstagabend bei Amazon Prime: Purer Abenteuer-Action-Bombast mit Gladiator

Vom Pfad der Vergeltung haben schon viele Filme erzählt. Hier betritt Gladiator definitiv kein Neuland. Aber wie Ridley Scott die Ungerechtigkeit und das daraus entstehende Blutvergießen in bewegten Bildern bündelt, ist überaus bemerkenswert. Mit satten Farben und einem packenden Score erweckt er das Römische Reich zum Leben.

Gemeinsam mit Kameramann John Mathieson sowie der Musik von Hans Zimmer und Lisa Gerrard hat Scott einen Abenteuerfilm geschaffen, der über ein Vierteljahrhundert nach seinem Kinostart nichts von seiner Größe eingebüßt hat. Gladiator ist selbst zu einem Monument geworden, das zeitlos in den Blockbuster-Olymp ragt.

Es sind jedoch nicht nur Bilder und Musik, die Gladiator tragen: Dass die Laufzeit von über zweieinhalb Stunden wie im Flug vergeht, ist vor allem ein Zeugnis für die herausragende Arbeit von Cutter Pietro Scalia. Fließend geht eine denkwürdige Szene in die andere über. Ehe wir uns versehen, befinden wir uns mitten im Kolosseum.

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Dort zieht Scott alle Register seines inszenatorischen Könnens und arbeitet auf einen emotionalen Paukenschlag hin, wie er selten im Blockbuster-Kino zu erleben war. Wenn ihr also auf der Suche nach einem Film seid, der jeden Samstagabend in ein Spektakel verwandelt, seid ihr bei Gladiator an der richtigen Adresse.