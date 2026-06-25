Dieser Abenteuerfilm bei Netflix rettet euren Samstagabend: 2 Stunden beste Blockbuster-Unterhaltung

Großes Abenteuerkino bei Netflix: Am Samstagabend könnt ihr die unterhaltsame Fortsetzung einer der beliebtesten Filmreihen überhaupt schauen – inszeniert von einem Meisterregisseur.

Als sich Steven Spielberg und George Lucas 2008 nach knapp zwei Dekaden mit einem neuen Indiana Jones-Film auf der Leinwand zurückkehrten, war die Spannung groß, ob es den beiden Blockbuster-Genies nach all der Zeit nochmal gelingt, die Magie der ursprünglichen Trilogie einzufangen. Das Ergebnis ... spaltete.

Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels war zwar weder ein finanzieller Flop noch wurde er von den Kritiken als Totalausfall deklariert. Aber irgendetwas war anders – und das nicht nur in Hinblick auf den großen Zeitsprung, der uns mitten in den Kalten Krieg katapultierte und Sowjets statt Nazis als Bösewichte vorstellte.

Unterhaltsamer Abenteuerfilm bei Netflix: Indiana Jones jagt den Kristallschädel

Konkret setzt die Handlung im Jahr 1957 ein und entführt uns in der Wüste von Nevada auf den sagenumwobenen Militärkomplex Area 51. Hier trifft Indy (Harrison Ford) auf die sowjetische Agentin Irina Spalko (Cate Blanchett), die es auf den geheimnisvollen Kristallschädel abgesehen hat. Von dem fehlt allerdings jegliche Spur.

Erneut beginnt eine Schnitzeljagd rund um den Globus, bei der Indy versucht, eine übermächtigen Partei mit nahezu endlosen Ressourcen davon abzuhalten, einen mysteriösen Gegenstand zu finden, der den Lauf der Geschichte für immer verändern könnte. Dieses Mal hat er einen unerwarteten Begleiter: seinen Sohn.

Henry "Mutt" Williams (Shia LaBeouf) gilt als eine der umstrittensten Figuren der Reihe und kommt zu Beginn der Geschichte nicht mit seinem Vater auf denselben Nenner. Doch genau das ist das interessanteste Motiv der Geschichte: Ein alternder Held, der realisieren muss, dass sich die Welt um ihn herum gewandelt hat.

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Indiana Jones: Der Kristallschädel fühlt sich wie ein spätes Echo zum letzten Kreuzzug an

Die Musik ist anders, die Mode ist anders, die Menschen sind anders: Direkt in den ersten Minuten katapultiert uns Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels in die 1950er Jahre – mit rockigen Sounds einer neuen Generation, die rastlos durch die Gegend rast und sich kaum mehr von ihren Eltern unterscheiden könnte.

Ein unscheinbarer Moment am Rande, doch er markiert gleich den wichtigsten Baustein eines Films, der trotz all der vergangenen Jahre ausgesprochen gut seinen Vorgänger anschließt: Zankten sich zuletzt Harrison Ford und Sean Connery als Indy Jr. und Indy Sr., findet sich der Abenteurer nun selbst in der Vaterrolle wieder.

Während sich Greasers und Lettermen in Kneipen prügeln, muss Indy seine komplette Weltvorstellung grundlegend überprüfen. Und an diesem Punkt sind wir noch nicht einmal im titelgebenden Königreich angelangt, das mit einer Entdeckung aufwartet, die selbst die Bundeslade und den Heiligen Gral alt aussehen lässt.

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Samstagabend-Blockbuster bei Netflix: Indiana Jones im aufregenden neuen Gewand

Unter dem Deckmantel eines Abenteuerfilms verhandelt der vierte Indiana Jones die Verhältnisse von Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit in einem Raum zwischen den Räumen. Dieser Raum erstrahlt in einem ungewohnten Licht. Denn Kameramann Janusz Kamiński tritt in die Fußstapfen von Douglas Slocombe (Teil 1-3).

Hier treffen zwei völlig unterschiedliche Philosophien aufeinander, was den Umgang mit Licht angeht. Spielbergs dynamische Inszenierung hält jedoch beide Versionen zusammen. Auf die vollen, satten Abenteuerbilder des Originals treffen funkelnde Aufnahmen, die in verborgene Schatzkammern hinter Wasserfällen entführen.

Gleichzeitig erzählt Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels von Waffen, die mehr Unheil anrichten können als jedes Artefakt, das zuvor in der Reihe geborgen wurde. Indy, ganz der Held der alten Schule, zwängt sich in einen Kühlschrank, um das Grauen irgendwie zu überleben, ehe am Ende der denkbar größte Ausbruch erfolgt.

Nachdem die vorherigen Teile in die Tiefe längst vergessener Stätten führten, sprengt Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels das Deckengewölbe auf und lässt die Jungen und Alten gleichermaßen mit staunendem, hoffnungsvollem Blick zurück. Es lohnt sich definitiv, diesem Film nochmal eine Chance zu geben.