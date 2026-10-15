Dieser Abenteuerfilm bei Netflix rettet euren Sonntagabend: Atemberaubende Bilder, die ihr nie wieder vergessen werdet

Wenige Filme versetzen einen dermaßen gut in ein ganz bestimmtes Setting wie unser heutiger Netflix-Tipp zum Sonntagabend. Macht euch auf ein mitreißendes Survival-Abenteuer gefasst.

Mit einem Abenteuerfilm verbindet man in der Regel große Bilder, die uns an fremde Orte führen. Meistens können wir im Angesicht traumhafter Landschaften staunen. Manchmal erweist sich die Reise aber auch als erbarmungsloser Überlebenskampf, so etwa in dem packenden The Revenant – Der Rückkehrer mit Leonardo DiCaprio.

Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr am heutigen Sonntagabend schauen sollt, findet ihr das eisige Survival-Abenteuer von Birdman-Regisseur Alejandro González Iñárritu bei Netflix im Streaming-Abo. Euch erwartet eine der intensivsten Filmerfahrungen überhaupt – 158 Minuten, die ihr nicht mehr so schnell vergessen werdet.

The Revenant bei Netflix: Leonardo DiCaprio erlebt ein unfassbar hartes Survival-Abenteuer

Die Geschichte von The Revenant entführt ins frühe 19. Jahrhundert, wo wir Leonardo DiCaprio als Trapper Hugh Glass kennenlernen. Mit einer Gruppe von Pelzjägern bewegt er sich durch die Wildnis und hofft auf den großen Fang. Schlussendlich ist es jedoch er, der zur Beute wird, als ein Bär auf ihn zugestürmt kommt. Autsch.

Glass überlebt den Kampf mit dem hungrigen Zeitgenossen gerade so. Seine Verletzungen legen allerdings nahe, dass er nicht mehr allzu lange unter den Lebenden weilt. Für den Rest der Gruppe stellt er somit eine Belastung dar. Die Entscheidung ist schnell gefallen: Glass wird seinem Tod überlassen. Keine Hilfe, keine Rettung.

Doch an diesem Punkt ist The Revenant noch lange nicht zu Ende, im Gegenteil: Hier geht das Abenteuer erst richtig los. Glass beweist einen unheimlich starken Überlebenswillen und kämpft sich durch Schnee, Eis und Wälder. Selbst ein reißender Fluss hält ihn nicht auf, um sich an den Männern zu rächen, die ihn verraten haben.

Noch ein Tipp: Bei Netflix streamt der Beginn eines riesigen Abenteuers

Perfekter Sonntagabend-Blockbuster bei Netflix: The Revenant fesselt bis zur letzten Sekunde

Mehr und mehr verwandelt sich der Film von einem Survival-Abenteuer in einen Rache-Thriller, der eindrucksvoll in der Erbarmungslosigkeit der Natur aufgeht. Bis zur letzten Sekunde vermag Iñárritus kompromisslose Inszenierung zu fesseln, während uns der Score von Ryuichi Sakamoto, Alva Noto und Bryce Dessner die Luft abschnürt.

Man fühlt die alles verschlingende Kälte, die Feuchtigkeit des Morgentaus in den Fellen und das stechende Unterholz, durch das DiCaprios Figur mit letzten Kräften kriecht – komplett an den Grenzen dessen, was der menschliche Körper und Verstand aushalten können. Eine Tortur, die aber nicht nur aus Leid und Qualen besteht.

Vor allem die weitwinkligen Aufnahmen von Kameramann Emmanuel Lubezki bringen eine zusätzliche Ebene in den Film. Zuerst zerren sie uns durch Schlamm und Dreck, während Einsamkeit und Verlorenheit die Totalen dominieren. Dann offenbart sich allerdings ein Blick auf die überwältigende Schönheit der frostigen Umgebung.

Auch bei Netflix: Ein deutlich sonnigerer Abenteuer-Blockbuster

Gefilmt wurde The Revenant fast ausschließlich bei natürlichem Licht – im Schein des Mondes, der Sonne und des Feuers. Dadurch wirkt diese Abenteuergeschichte besonders roh und unmittelbar. Lubezkis Bilder lassen uns die Elemente auf eindringlichste Weise spüren und transportieren darüber hinaus ein Gefühl für etwas Erhabenes.