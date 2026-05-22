Dieser Abenteuerfilm bei Netflix rettet euren Sonntagabend: Ein extrem kurzweiliger Blockbuster, der richtig Spaß macht

Wie könnte man das Wochenende am Sonntagabend besser ausklingen lassen als mit einem unterhaltsamen Abenteuerfilm bei Netflix? Wir haben einen Tipp mit reichlich Action und Spannung für euch.

In der Geschichte des Blockbuster-Kinos darf eine Filmreihe auf keinen Fall vergessen werden: Jurassic Park. Zwischen Sci-Fi-, Action- und Katastrophenfilm hat Steven Spielberg basierend auf Michael Crichtons Dinopark ein aufregendes Abenteuer geschaffen, das mittlerweile zu einem Mega-Franchise geworden ist

Obwohl die Filme äußerst beliebt sind, fällt ein Teil immer unter den Tisch: Jurassic Park III. Der erste Eintrag der Reihe, der nicht mehr von Spielberg gedreht wurde, gilt für viele Fans als schwächster Beitrag. Nach 25 Jahren verdient er jedoch definitiv einen zweiten Blick. Hier schlummert ein perfekter Sonntagabend-Blockbuster.

Aktuell könnt ihr euch den Film bei Netflix im Streaming-Abo anschauen.

Jurassic Park III bei Netflix: Ein knackiger Abenteuerfilm voller Action und Spannung

Nachdem Paläontologe Alan Grant (Sam Neill) den zweiten Teil ausgesetzt hat, kehrt er in Jurassic Park III zurück – jedoch nicht mit der Absicht, sich erneut den Urzeitmonstern zu stellen. Am liebsten würde sich Alan komplett in seiner Forschung vertiefen. Leichter gesagt als getan, denn Grant kämpft mit Finanzierungsproblemen.

Genau in diesem Moment meldet sich ein wohlhabendes Ehepaar zu Wort: Amanda (Téa Leoni) und Paul Kirby (William H. Macy) wollen den Dinoexperten für eine Expedition auf der Isla Sorna gewinnen, wo vor vielen Jahren die Riesenechsen gezüchtet wurden, die später den Jurassic Park auf der Isla Nublar bevölkern sollten.

Die Kirbys haben angeblich eine offizielle Genehmigung erhalten, die Insel zu betreten. Was Grant nicht weiß: In Wahrheit handelt es sich bei dem Ausflug um eine geheime Suchaktion nach dem vermissten Sohn Eric (Trevor Morgan), der im Dschungel verschwunden ist – einem Dschungel voller hungriger Dinosaurier.

Sonntagabend-Blockbuster bei Netflix: Jurassic Park III macht absolut keine Gefangenen

Spielberg bannte seine Jurassic Park-Filme als riesige Blockbuster auf die Leinwand. Der dritte Teil kann mit dieser Größenordnung nicht mithalten. Joe Johnston inszeniert die Fortsetzung als schlankes B-Movie, das bereits mit seiner Lauflänge begeistert: In 92 Minuten erleben wir einen extrem unterhaltsamen Survival-Trip.

Sobald sich Jurassic Park III erst einmal in Bewegung gesetzt hat, funktioniert der Film wie eine Achterbahnfahrt. Die weiß genau, worin der Reiz der Reihe besteht, und liefert uns eine spannungsgeladene wie actionreiche Dino-Konfrontation nach der anderen, während wir tiefer und tiefer in ein Labyrinth aus Ruinen eintauchen.

Der Film entfaltet sich als kompromissloser Streifzug durch die Dino-Hölle, in der es genauso hart wie humorvoll zugeht, bevor T-Rex und Spinosauraus in einem Western-Duell aufeinandertreffen. Johnson versteht Jurassic Park III als Mischung aus Monster-Horror und Abenteuerfilm und lehnt sich richtig in seine Set-Pieces.

Auch bei Netflix: Der vielleicht beste Abenteuerfilm aller Zeiten

Der Höhepunkt ist die Parallelmontage beim erbarmungslosen Überlebenskampf in Regen und Matsch, während auf der anderen Seite des Satellitentelefons Spielbergs Subarbia-Idyll auf den Kopf gestellt wird – inklusive Barney-Cameo. Mit einem solch entfesselten Jurassic Park-Film vergeht der Sonntagabend wie im Flug bei Netflix.