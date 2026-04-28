Dieser Abenteuerfilm bei Netflix rettet euren Sonntagabend: Eine große Geschichte voller Action und Spannung

Ende der 90er kam die Blockbuster-Neuerfindung einer legendären Heldenfigur ins Kino, die bis heute nichts an Energie verloren hat. Ein großartiger Film für den Sonntagabend bei Netflix.

Handgemachte Action, abenteuerliche Kulissen und ein unerschrockener Held, dessen Silhouette für Gänsehaut sorgt: Wenn ihr heute am Sonntag auf der Suche nach einem Blockbuster seid, der all diese Dinge vereint, werdet ihr bei Netflix definitiv fündig. Denn dort streamt der sehr unterhaltsame Die Maske des Zorro.

1998 kam die Neuverfilmung des Abenteuerstoffs ins Kino, inszeniert von Martin Campbell, der acht Jahre später auch James Bond ins neue Jahrtausend befördert hat. Mit seinem ersten von zwei Zorro-Filmen stellt er einmal mehr sein Action-Talent unter Beweis und liefert einen wilden Ritt durch den heißen Wüstensand.

Die Legende des Zorro bei Netflix: Antonio Banderas erweckt ikonischen Action-Helden zum Leben

Die Geschichte des Films ist während der Zeit des mexikanischen Unabhängigkeitskriegs angesiedelt. Wir finden uns also in den Anfängen des 19. Jahrhunderts wieder. Hinter der Zorro-Maske versteckt sich anfangs allerdings nicht Antonio Banderas, sondern der von Anthony Hopkins verkörperte Don Diego De La Vega.

Der kalifornische Ehrenmann setzt sich für die Armen und Schwachen ein, macht sich damit jedoch auch jede Menge Feinde. Dazu gehört auch der habgierige Don Rafael Montero (Stuart Wilson), der sich als Gouverneur nur selbst bereichern will. An das Wohl der Menschen, die er vertritt, verschwendet er keine Gedanken.

Als er Zorros wahre Identität herausfindet, zerstört er dessen Familie. 20 Jahre soll sich der Erbe der schwarzen Maske bei ihm dafür rächen: Jetzt sehen wir endlich Banderas als Alejandro Murrieta, der mit seinem Pferd durch die kargen Landschaften reitet und nicht davor zurückschreckt, dem Fiesling das Handwerk zu legen.

Uns erwarten jedoch nicht nur finstere Gefühle Richtung Selbstjustiz, sondern ebenfalls ein Film, der Hoffnung, Gerechtigkeit und Ideale verhandelt – ganz zu schweigen von einer geradezu melodramatischen Liebesgeschichte: Denn der junge Zorro verliebt sich in die Tochter seines alten Meisters: Elena Montero (Catherine Zeta-Jones)

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Sonntagabend-Blockbuster bei Netflix: Die Maske des Zorro überzeugt vor allem mit Action

Mit der Neuerfindung von Legenden im Kino kennt sich Campbell bestens aus. Schon vor Daniel Craigs James Bond hat er Pierce Brosnan als 007 in Stellung gebracht – mit einem sehr guten Gespür für die damalige Zeit. Auch Zorro wird modernisiert, vergisst jedoch nicht, was die Figur bis an diesen Punkt so faszinierend gemacht hat.

Tatsächlich schlummert in Die Maske des Zorro sehr viel altmodisches Abenteuerkino, gerade im Hinblick auf die handwerklichen Facetten des Films. Wir bewegen uns in einer Zeit, in der matschige CGI-Effekte Hollywood noch nicht komplett gekapert hatten, und so sind die Action-Bilder des Films noch richtig spürbar und greifbar.

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Wie bei seinen Bonds, die sich unheimlich haptisch anfühlen, inszeniert Campbell abwechslungsreiche Action-Sequenzen, die Lust am ausgelassenen Mantel-und-Degen-Treiben machen und sich nicht vor den romantischen, sehnsuchtsvollen Tönen der Geschichte fürchten. Ein großartiger Sonntagabend-Blockbuster.