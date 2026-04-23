Dieser Abenteuerfilm bei Netflix rettet euren Sonntagabend: Purer Blockbuster-Bombast, der endlos unterhält

Netflix hat einen rasanten Abenteuerfilm von Steven Spielberg am Start, der sich ideal als Sonntagabend-Blockbuster eignet. In den 129 Minuten steckt sogar die vielleicht spannendste Spielberg-Szene.

Keine Lust auf TV-Programm mit festen Zeiten und Werbeunterbrechungen? Wir haben einen Filmtipp für euch, den ihr zeitunabhängig bei Netflix im Abo streamen könnt und ein waschechter Blockbuster ist, wie er an einem Sonntagabend auch auf ProSieben, RTL oder Sat.1 laufen würde: Vergessene Welt: Jurassic Park.

Die erste Fortsetzung der legendären Sci-Fi-Reihe bietet jede Menge Action, Abenteuer und Dinosaurier. Zwar kann Vergessene Welt nicht ganz mit dem Meisterwerk Jurassic Park mithalten. Inszenatorisch zeigt sich Regisseur Steven Spielberg dennoch in Höchstform und liefert beste Unterhaltung ab.

Vergessene Welt: Jurassic Park bei Netflix – Spielbergs packende Dino-Fortsetzung

Die Geschichte von Vergessene Welt setzt vier Jahre nach dem Original ein und bringt Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) als Hauptfigur zurück. Der Wissenschaftler und "Rockstar" soll mit einem Expeditionsteam auf eine Schwesterninsel der Isla Nublar reisen, wo sich die Zucht- und Produktionsstätte des ursprünglichen Dinoparks befindet.

Die heimliche Motivation hinter der Reise: Die Biotech-Firma InGen ist in finanzielle Schwierigkeiten geraten und plant, ausgewählte Dinos von der Isla Sorna in einen Zoo nach San Diego zu bringen – auch ein T-Rex soll das Festland erreichen. Der hungrige König der Urzeitmonster wäre die Hauptattraktion im neuen Jurassic Park.

Das Einfangen der Dinos gestaltet sich als knifflige Angelegenheit. Trotz schwerem Gerät wird das Expeditionsteam in die Enge getrieben, während Dr. Malcolm feststellen muss, dass er sich eigentlich für eine ganz andere Mission gemeldet hat. Kann er mit Dr. Sarah Harding (Julianne Moore) eine weitere Park-Katastrophe verhindern?

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Sonntagabend-Blockbuster bei Netflix: Vergessene Welt sorgt für maximalen Nervenkitzel

Vergessene Welt: Jurassic Park folgt den klassischen Regeln eines Sequels: schneller, lauter und weiter. In Spielbergs zweiter Dinobegegnung brodelt jedoch auch eine ähnliche düstere Kraft, wie sie der Filmemacher bei Indiana Jones und der Tempel des Todes entfesselte, angefangen bei der sadistischen Eröffnungssequenz.

Zuerst wirkt alles lieblich und unschuldig, als ein kleines Mädchen am Strand ungefährlich aussehende Dinosaurier entdeckt. Die niedlichen Compys nehmen wie Enten das ihnen zugeworfene Essen entgegen – und erweisen sich dann als äußerst hinterlistige Biester, die im Schwarm für die erste Todesszene des Films sorgen.

Dieser schonungslose Ton zieht sich durch den ganzen Film, der mehr und mehr in einer verregneten Nacht versinkt und die Figuren durch Matsch und Dreck kriechen lässt. Der Höhepunkt dieses Abenteuers ist ein nervenzerfetzendes Spannungssegment in einem Wohnmobil, das bei einem T-Rex-Angriff in die Tiefe zu stürzen droht.

Spielberg macht hier wirklich keine Gefangenen und zieht alle Register seines Könnens. Vergesst die majestätischen Bilder von Jurassic Park, die trotz Dinoangriffe in erster Linie für Staunen sorgten. Vergessene Welt ist der böse Zwillingsbruder, der Ungeheuer in der Finsternis entfesselt und sie für Albträume bis ins Kinderzimmer schickt.