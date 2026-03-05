Dieser Abenteuerfilm bei Netflix rettet euren Sonntagabend: Purer Blockbuster-Bombast, der endlos unterhält

Ihr seid auf der Suche nach einem Blockbuster, um das Wochenende entspannt auf der Couch ausklingen zu lassen? Bei Netflix gibt es den perfekten Film für den Sonntagabend.

Während die Must-See-Blockbuster im Kino noch ein bisschen auf sich warten lassen, könnt ihr euch heute Abend bei Netflix eines der größten Leinwandspektakel der vergangenen Jahre anschauen. Im Streaming-Abo befindet sich aktuell die erfolgreiche Wiederbelebung einer großen Sci-Fi-Reihe: Jurassic World.

Mit dem Original Jurassic Park aus dem Jahr 1993 hat Regisseur Steven Spielberg einen der besten Blockbuster überhaupt geschaffen. 2015 übernahm Colin Trevorrow das Zepter und zeigte uns eine Version des Dinoparks, die wir bisher noch nicht gesehen hatten – ganz zu schweigen von jeder Menge Action und Spannung.

Bei Netflix: Jurassic World enthüllt einen funktionierenden Dinopark, ehe das Chaos ausbricht

Aus den Trümmern des Jurassic Park ist die Jurassic World entstanden – und die konnte sogar ihre Tore für Menschen aus der ganzen Welt öffnen. Über zwei Dekaden nach dem Zwischenfall auf der Isla Nublar führt Claire Daning (Bryce Dallas Howard) den wohl gefragtesten Freizeitpark der Welt und erfüllt Kindheitsträume.

Staunende Gesichter so weit das Auge reicht: Nicht nur kann man die geklonten Dinos durch Hochsicherheitszäune beobachten. Im Streichelzoo gibt es sogar Baby-Versionen zum Anfassen! Da ist es nur konsequent, dass Ex-Soldat und Wildhüter Owen Grady (Chris Pratt) seine Energie ins Training von Raptoren steckt.

So reizvoll diese Urzeitutopie auf den ersten Blick anmutet: Jurassic World würde seinem Franchise nicht gerecht werden, wenn nicht bald das pure Chaos ausbricht und die Figuren um ihr Leben rennen. Und genau das passiert nach dem ersten Drittel des Films. Colin Trevorrow entfesselt ein packendes Action-Abenteuer.

Idealer Sonntagabend-Blockbuster bei Netflix: Jurassic World liefert beste Hollywood-Unterhaltung

Jurassic World bewegt sich zwischen Nostalgie und Neuanfang – und verleiht den Dinos einen modernen Hochglanz-Blockbuster-Anstrich. Prächtige Bilder der Parkanlage reihen sich an Aufnahmen von Bergen, Wasserfällen und der Flora und Fauna des Dschungels. Hier strahlt jede Einstellung ein Abenteuergefühl aus.

Besonders stark fällt die Filmmusik aus. Es ist nicht leicht, in die Fußstapfen von John Williams zu treten, der bei den ersten drei Teilen der Reihe als Komponist beteiligt war. Sein Nachfolger, Michael Giacchino, liefert jedoch einen mitreißenden und emotionalen Soundtrack ab, der mit seinen eigenen Themen überzeugt.

Dazu gesellen sich spannende Set-Pieces, exzellente Effekte und sehr viel Kurzweil in der Geschichte. Selbst wenn Jurassic World das Rad nicht neu erfindet, bringt er großen Unterhaltungswert mit und eignet sich somit als idealer Sonntagabend-Blockbuster, den man gemütlich zum Ausklang des Wochenendes schauen kann.