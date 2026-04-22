Dieser Action-Spaß sollte eigentlich immer im Giftschrank bleiben: Jetzt ist der Trailer zum Film da, der 96 Jahre alte Reihe fortsetzt

Die Hoffnung schien bereits verloren, jetzt kommt der Looney Tunes-Film Coyote vs. Acme doch noch ins Kino. Der erste Trailer entfesselt ein absurdes Comedy-Abenteuer mit John Cena.

Eigentlich sollte der seit Jahren abgedrehte Looney Tunes-Film Coyote vs. Acme für immer im Giftschrank von Warner Bros. verschwinden und damit etwa das gleiche Schicksal ereilen wie Superhelden-Kracher Batgirl. Grund dafür waren Steuerabschreibungen in Millionenhöhe, die das Studio sich sichern wollte, anstatt eine Veröffentlichung unter höherem finanziellen Risiko durchzuführen.

Fans durften sich letztes Jahr dann über die rettende Nachricht freuen, dass die Produktionsfirma Ketchup Entertainment einen Deal mit Warner ausgehandelt hat, um den Film für 50 Millionen US-Dollar doch noch in die Kinos zu bringen. Ob sich das ganze Drama gelohnt hat, lässt jetzt der erste Trailer erahnen.

Seht hier den ersten Trailer zu Coyote vs. Acme:

Coyote vs. Acme - Trailer (English) HD

Coyote vs. Acme kommt aus vom Giftschrank ins Kino: Darum geht's im Looney Tunes-Film

In Coyote vs. Acme schlüpft Will Forte (Drawn Together) in die Rolle des Anwalts Kevin Avery, der Road Runners Erzfeind Wile E. Coyote vor Gericht gegen die feindliche Acme Corporation und deren Anwalt Buddy Crane (John Cena) vertritt. Der Kojote hatte durch die Produkte der Cartoon-Firma jahrelang nichts als Ärger, weshalb er jetzt rechtliche Schritte gegen sie einleitet.

Wile E. Coyote ist eine beliebte Figur aus Warners Looney Tunes-Universum, das 1930 erstmals ins Leben gerufen wurde und mit Charakteren wie Bugs Bunny unsterblich wurde. Neben Coyote werden auch der berühmte Hase sowie weitere Looney Tunes-Figuren wie Daffy Duck, Foghorn Leghorn, Sylvester, Tweetey, Elmer Fudd, Yosemite Sam und Granny in dem neuen Film zu sehen sein.

Die Regie bei Coyote vs. Acme übernahm Dave Green (Teenage Mutant Ninja Turtles), für das Drehbuch zeichnen DC-Boss James Gunn, Samy Burch (May December) und Jeremy Slater (Fantastic Four) verantwortlich.

Mehr Film-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Wann kommt Coyote vs. Acme ins Kino?

In den USA startet Coyote vs. Acme am 26. August 2026 in den Kinos. Wann der Film in Deutschland zu sehen sein wird, ist aktuell noch unklar. Ebenso ist nicht bestätigt, ob der Live-Action-Cartoon-Hybrid hierzulande einen Kinostart erhält oder direkt im Stream erscheinen wird.