Dieser Action-Thriller bei Netflix rettet euren Sonntagabend: Spannend bis zur letzten Sekunde

Vor über einem Jahr erschien bei Netflix ein Action-Thriller, bei dem wohlige Erinnerungen an Klassiker wie Stirb langsam aufkamen. Der Film dient als perfekte Unterhaltung für einen Sonntagabend.

Filme, die in einem von unserem Alltagsleben abgetrennten Mikrokosmos stattfinden, haben immer einen besonderen Reiz. Dazu zählen unter anderem Gefängnisfilme oder Weltraumfilme. Auch öffentliche Orte wie Hotels oder Flughäfen könnten unter genauerem Betrachten gänzlich neue Perspektiven offenbaren.

Letzteres ist der Handlungsort des spaßigen Action-Thrillers Carry-On, der bei Netflix streamt. Falls ihr noch einen Filmtipp für den Sonntagabend sucht – jetzt habt ihr ihn gefunden.

Action-Thriller-Tipp bei Netflix: Darum geht es in Carry-On

Im Mittelpunkt des Films steht der von Taron Egerton verkörperte Ethan, der im Sicherheitsbereich des Flughafens von Los Angeles arbeitet. An Heiligabend wird er von einem mysteriösen Anrufer erpresst, der ihn dazu zwingt, einen explosiven Koffer durch die Sicherheitsschleusen und an Bord eines Flugzeugs zu schmuggeln. Tut er dies nicht, würde seine schwangere Freundin Nora ermordet werden.

Schnell wird enthüllt, dass der Erpresser von niemandem Geringeren als Jason Bateman gespielt wird, dem die Rolle des Bösewichts überraschend gut steht. Regie führte hier Jaume Collet-Serra, der für One-Location-Action-Filme wie The Commuter oder Non-Stop bekannt ist – ein absoluter Meister seines Fachs.

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Warum Carry-On der perfekte Sonntagabend-Blockbuster ist

Mit einem Budget von knapp 50 Millionen US-Dollar ist Carry-On genau die Sorte Blockbuster, die es im Kino heutzutage kaum noch gibt. Ein schicker Action-Thriller à la Stirb langsam mit einer Handvoll Stars an Bord. Der Film zieht seine Prämisse konsequent und ohne Verluste in puncto Spannung durch und driftet in kein überflüssiges Spektakel aus aufgeblähten Effekten ab.

Das sich aus dem Bedrohungsszenario ergebende Katz-und-Maus-Spiel durch den Flughafen sorgt über die Laufzeit von zwei Stunden für spannende Unterhaltung. Bei der kann man aber auch getrost nach einer anstrengenden Woche abschalten, da der Film zu keinem Zeitpunkt die gewohnten Genre-Territorien verlässt.

Wie eingangs erwähnt, sind neben der Action die Einblicke hinter die Kulissen des Flughafens ebenfalls ein großer Teil des Reizes des Films und erinnern an Steven Spielbergs Terminal. Egerton ist charismatisch wie immer, doch die größte Offenbarung ist Jason Batemans Boshaftigkeit, die man in seinen Komödienrollen bislang nicht kennenlernen durfte. In Ozark und The Gift war er zwar bereits in zwiespältigeren Rollen zu sehen, doch so schurkenhaft wie hier ist er noch nicht aufgetreten.

Auch das Erzähltempo des Films ist gut aufgeteilt, denn kurz bevor die Jagd durch den Flughafen langweilig wird, dreht Serra den Actionregler ordentlich auf und liefert ein abgefahrenes sowie spektakuläres Finale. Falls ihr euch einfach mal wieder auf Hollywood-Niveau berieseln lassen wollt, ist Carry-On auf Netflix der perfekte Film für den Sonntagabend.