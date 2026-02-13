Dieser äußerst unterhaltsame Netflix-Film ist mit 104 Millionen Aufrufen in 24 Tagen zu einem der meistgesehenen Filme auf der Plattform geworden

Anfang des Jahres wurde ein neuer Action-Thriller bei Netflix veröffentlicht, der sich lange an der Charts-Spitze halten konnte. Insgesamt bringt er es schon auf über 100 Millionen Streams.

Im Januar hat Netflix das Streaming-Film-Jahr direkt mit einem wuchtigen Action-Thriller begonnen. The Rip von Boss Level-Regisseur Joe Carnahan wartete mit einer wendungsreichen Story rund um ein Cop-Team in einem brandgefährlichen Drogenversteck sowie Mega-Stars wie Ben Affleck (The Town) und Matt Damon (Green Zone) auf. Wie mittlerweile feststeht, hat sich The Rip nach wenigen Wochen zum riesigen Streaming-Hit bei Netflix entwickelt.

The Rip hat in nicht einmal vier Wochen 100 Millionen Aufrufe geknackt

Wie unter anderem Screen Rant berichtete, brachte es der Action-Thriller nach 24 Tagen auf stolze 104 Millionen Streams. Schon drei Tage nach Release konnte The Rip beeindruckende 41 Millionen Streams verzeichnen. Der Film hielt sich wochenlang auf Platz 1 in den Netflix-Charts, wurde jedoch schließlich von einem anderen Thriller verdrängt. Bei Netflix gilt derzeit: Wer im ersten Monat die 100-Millionen-Views-Marke knackt, wird am Ende des Jahres wohl in der Top 10 landen.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Trailer zu The Rip schauen:

Mittlerweile steht sogar fest, dass The Rip im ersten Halbjahr 2026 der erfolgreichste Actionthriller von Netflix war und 136 Millionen Views generierte. Damit steht er auf Platz 2:

Die Top 10 der meistgestreamten Netflix-Filme im 1. Halbjahr 2026:

Die Zahlen für das zweite Halbjahr 2026 bei Netflix werden übrigens, sobald sie uns erreichen, auch einen Ben Affleck-Thriller ziemlich weit oben stehen haben: Animals.

Darum geht's in The Rip mit Ben Affleck und Matt Damon

Das Tactical Narcotics Team der Polizei von Miami steht unter Druck. Eine von ihnen wurde ermordert und es herrscht Misstrauen in den eigenen Reihen. Da bekommen Lieutenant Dumars (Matt Damon), Sergeant Byrne (Ben Affleck) & Co. einen anonymen Tipp für ein Kartell-Versteck. Dort finden sie allerdings unglaubliche 20 Millionen US-Dollar, was sie alle gemeinsam auf die Probe stellt. Das Geld muss nach Vorschrift vor Ort gezählt werden, aber können sie ihren eigenen Leuten trauen?

In seinem Film-Check zu The Rip schreibt Moviepilot-Redakteur Jan Felix Wuttig unter anderem:

Die Situation der Truppe, die umgeben von pechschwarzer Nacht auf dem Präsentierteller sitzt, erinnert an Klassiker wie Assault - Anschlag bei Nacht oder grandiose Thriller wie End of Watch und Sicario. Carnahan und Kameramann Juanmi Azpiroz (Copshop) kreieren effizient und schnörkellos eine explosive Stimmung im Inneren des Hauses, während draußen eine gespenstische, drückende Stille wie aus einem Horrorfilm herrscht.

Falls ihr den Film noch gar nicht gesehen habt, könnt ihr ihn jederzeit im Netflix-Abo nachholen.



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Die Fantasy-Welten von Narnia und Avatar: Herr der Elemente kehren 2026 mit neuen Filmen zurück. Außerdem warten ein neues Piraten-Abenteuer als Fluch der Karibik-Ersatz, vielversprechende Romantikkomödien sowie ein Action-Thriller als knallharter Überlebenskampf auf euch.

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Dieser Artikel erschien erstmals im Februar 2026. Wir haben ihn für euch aktualisiert.