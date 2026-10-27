Dieser Blockbuster bei Amazon Prime rettet euren Samstagabend: Ein absurd unterhaltsames Action-Abenteuer

Es gibt manche Filme, bei denen sich zwei Stunden wie zwei Minuten anfühlen. Am Samstagabend könnt ihr einen davon bei Amazon Prime im Streaming-Abo schauen.

Wenn aus einer Blockbuster-Niederlage doch noch ein Triumph wird: Das haben wir vor fünf Jahren erlebt, als der verunglückte Suicide Squad eine neue Chance bei DC erhielt – und das unter der Regie von Comic-Experte James Gunn. Mit seinem The Suicide Squad hat er einen extrem kurzweiligen Superheld:innen-Film gedreht.

Aktuell könnt ihr den DC-Kracher bei Amazon Prime im Abo streamen. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt oder einfach mal wieder schauen wollt, ist das die perfekte Gelegenheit dafür. The Suicide Squad liefert am Samstagabend beste Blockbuster-Unterhaltung mit einigen Szenen, die man nicht mehr so schnell vergisst.

The Suicide Squad bei Amazon Prime: Ein Action-Abenteuer mit den unmöglichsten DC-Figuren

Keine Angst, die Geschichte von The Suicide Squad versteht ihr, ohne Kenntnis des ungeliebten Vorgängers von 2016 . Zwar kehren ein paar bekannte Figuren zurück, die Handlung ist aber völlig selbsterklärend: Erneut versammelt die zwielichtige Amanda Waller (Viola Davis) ein Schurk:innen-Team für ein Himmelfahrtskommando.

Im sogenannten Suicide Squad finden sich die Aussätzigen des DC-Universums wieder und bilden eine Chaostruppe, die in den sicheren Tod geschickt wird. Sollten sie dennoch überleben, winkt eine Verkürzung ihrer Haftstrafe. Und um sicherzugehen, dass sie den Befehlen folgen, bekommen sie eine Sprengladung in den Hinterkopf implantiert.

Konkret soll der von Rick Flag (Joel Kinnaman) angeführte Trupp auf dem fiktiven südamerikanischen Inselstaat Corto Maltese für Recht und Ordnung sorgen, nachdem ein Militärputsch die Machtverhältnisse aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Nach und nach stellt sich heraus, dass jedoch eine größere Verschwörung im Gange ist.

The Suicide Squad erweist sich weniger als nervenaufreibender Polithriller denn als ausgelassenes Action-Abenteuer – und zwar eines, das wirklich keine Gefangenen macht. Gewöhnt euch lieber nicht zu sehr an eine der vielen schrägen Figuren. Jeden Moment könnte sie an einem der verschiedenen Kriegsschauplätze in die Luft fliegen.

Perfekter Samstagabend-Blockbuster bei Amazon Prime: Absurd witzig, böse und emotional

Gunn spielt bewusst und sehr humorvoll mit der Erwartungshaltung des Publikums, was dem Film eine amüsante Dynamik verleiht. Noch mehr aber als die Unberechenbarkeit möglicher Figurentode interessiert ihn die Kollision der einzelnen Figuren, die nicht nur brillant besetzt, sondern auch famos geschrieben sind.

Margot Robbie stiehlt als Harley Quinn jede Szene, genauso wie John Cenas bodenloser Peacemaker. David Dastmalchian begeistert als bizarrer Polka-Dot-Man und Daniela Melchior avanciert als Ratcatcher 2 zum Herz des Films. Ach ja, und dann wäre da noch ein sprechender Hai mit der Stimme von Sylvester Stallone.

Die Begegnungen sind pointiert und schonungslos – und ab einem gewissen Punkt unerwartet emotional. Wie schon bei den Guardians of the Galaxy-Filmen gelingt es Gunn, eine Gruppe Außenseiter:innen in eine eigenwillige Familie zu verwandeln, mit der man mitfiebert, selbst wenn sie sich gerade unmöglich aufführt.

Auch bei Prime: Dieser Sci-Fi-Kracher ist genauso schwarzhumorig

Das Ergebnis ist ein verspielt inszenierter Blockbuster, der von Needle-Drops getragen wird und einen Standout-Moment nach dem anderen zutagefördert – mal eklig, mal brutal, mal berührend. The Suicide Squad ist unheimlich lässig und böse zugleich. Ein Blockbuster, der einen pausenlos bei der Stange hält.