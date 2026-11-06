Dieser Blockbuster bei Amazon Prime rettet euren Samstagabend: Ein Action-Epos mit atemberaubenden Bildern

Ein Blockbuster, der unter die Haut geht: Bei Amazon Prime könnt ihr am heutigen Samstagabend einen actiongeladenen Agentenfilm streamen, der sich fast wie eine Geistergeschichte anfühlt.

Oft heißt es, dass James Bond immer demselben Schema folgt. Wer sich aber über sechs Dekaden im Kino halten will, muss sich ab und an neu erfinden, um auf der Leinwand relevant zu bleiben. Daniel Craigs Bond hatte damit nie ein Problem. Im Grunde besitzt jede seiner 007-Missionen ihren eigenen, unverkennbaren Charakter.

Das trifft vor allem auf den 2015 erschienenen Spectre, der es sowohl bei der Kritik als auch bei den Fans nicht einfach hatte. Bis heute gilt er als einer der umstrittensten Bonds überhaupt. Wenn ihr über so manche Blofeld-Enthüllung hinwegschauen könnt, wartet jedoch ein überaus faszinierender Action-Blockbuster auf euch.

Und den könnt ihr euch aktuell bei Amazon Prime anschauen.

Spectre bei Amazon Prime: James Bonds alte Agentenwelt blickt ihrem Untergang entgegen

Wie es der Titel des Films bereits vorwegnimmt, lernen wir dieses Mal die gefährliche Geheimorganisation Spectre kennen, die aus dem Verborgenen heraus operiert und ein globales Netzwerk besitzt. Angeführt wird Spectre von einem gewissen Franz Oberhauser (Christoph Waltz), der dem MI6 bisher komplett entgangen ist.

Bond will herausfinden, um wen es sich bei dem geheimnisvollen Schurken handelt, den niemand zu fassen kriegt – nicht einmal seine eigenen Leute. Selbst bei einer großen Spectre-Versammlung ist er nicht mehr als eine Silhouette mit unheimlicher Stimme. Niemand wagt es, dem Oberbösewicht ins Angesicht zu blicken.

M (Ralph Fiennes) fürchtet derweil um die Existenz des Doppel-Null-Programms, denn in London meldet sich ein neuer Geheimdienstchef namens C (Andrew Scott) zu Wort, der mit einem digitalen Überwachungssystem namens Nine Eyes die Feldagenten ersetzen will. Ist Bond tatsächlich schon ein Relikt der Vergangenheit?

Fortan bewegen wir uns durch ein Labyrinth aus Schatten, durch eine Welt der Toten. Mehr und mehr verwandelt sich Spectre in einen Geisterfilm. Ab der ersten Minute ist Bond von Skeletten umgeben, ehe die hypnotisierenden Bilder von Kameramann Hoyte Van Hoytema die Wahrheit verschleiern und uns in Ungewissheit ziehen.

Perfekter Samstagabend-Blockbuster bei Amazon Prime: James Bond in einem Geisterfilm

Wie es sich für einen Bond gehört, besitzt Spectre natürlich viele herausragende Action-Sequenzen, von einer Verfolgungsjagd durch Rom über ein Flugzeug-Intermezzo in den Alpen bis zu einer Mega-Explosion, die Marokko erschüttert. Und an diesem Punkt haben wir noch nicht einmal die einleitende Plansequenz in Mexiko-Stadt erwähnt.

Warum Spectre wirklich in Erinnerung bleibt, liegt aber an der gespenstischen Atmosphäre, die uns immer tiefer in ein Netz aus Lügen und Verrat führt. Ein eiskalter Film, der Bond bei seiner Spurensuche geradezu ohnmächtig wirken lässt. Und dann wartet die Tochter eines einstigen Feindes auf ihn: Madeleine Swann (Léa Seydoux).

Obwohl Spectre ein bisschen zu sehr bemüht ist, die vorherigen Filme in einem großen Masterplan zusammenzuführen, weiß Regisseur Sam Mendes mit seinem Balanceakt zwischen dem altmodischen und dem modernen Bond einige spannende Akzente zu setzen – sowohl auf erzählerischer als auch inszenatorischer Ebene.

Mit Skyfall hatte Mendes einen ultimativen Bond-Film geschaffen, der fast zu perfekt war. Spectre ist die widerspenstige Antwort, die sich überraschend oft in elegisches Hadern zurückzieht. Je mehr Bond versucht, der Kälte zu entkommen, desto mehr umschließt sie ihn, bis er selbst im heißen Wüstensand wie eingefroren wirkt.

Zum Weiterlesen: Auch Craigs zweiter Bond ist nicht zu unterschätzen

Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr am Samstagabend bei Amazon Prime streamen sollt, dann fühlt euch hiermit ermutigt, Spectre noch einmal eine Chance zu geben. Wenige Blockbuster unserer Zeit sind dermaßen von Trauer und Zweifel durchzogen, dass sie sich wie ein schleichender Streifzug durchs Jenseits anfühlen.