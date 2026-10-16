Dieser Blockbuster bei Amazon Prime rettet euren Samstagabend: Ein fesselnder Sci-Fi-Thriller mit epischen Bildern

Ihr sucht noch einen spektakulären Blockbuster für den Samstagabend bei Amazon Prime? Kein Problem: Wir haben 132 Minuten voller Action und Spannung für euch.

Eine Fortsetzung muss – zumindest nach traditionellem Hollywood-Verständnis – vor allem eines sein: schneller, lauter und größer. Star Trek Into Darkness folgt darüber hinaus einem weiteren ungeschriebenen Sequel-Gesetz und erzählt eine Geschichte, die im direkten Vergleich mit dem Vorgänger deutlich düsterer und dramatischer ausfällt.

Lasst euch davon jedoch nicht abschrecken. Auch wenn das Sci-Fi-Abenteuer einige unerwartete Abgründe offenbart, funktioniert der Film in erster Linie als unterhaltsames Stück Blockbuster-Kino, das genauso rasant wie der Vorgänger von Regisseur J.J. Abrams in Szene gesetzt wurde – Lens-Flare-Madness inklusive.

Star Trek Into Darkness bei Amazon Prime: Willkommen in den Abgründen der Sternenflotte

Zu Beginn der Handlung befindet sich Captain James T. Kirk (Chris Pine) mit seiner Crew auf einer Rettungsaktion und beweist in der Ausführung der Mission erneut mehr Glück als Verstand. Seine Vorgesetzten sind nicht erfreut und beordern ihn zurück zur Erde. Genau in diesem Moment wird London von einem Terroranschlag erschüttert.

Hinter dem Anschlag steckt John Harrison (Benedict Cumberbatch), ein ehemaliger Agent der Sternenflotte. Kirk und Co. sollen ihn ausfindig machen und zur Rechenschaft ziehen. Je weiter sich die Enterprise in die unendlichen Weiten des Weltraums wagt, desto deutlicher wird, dass sich hinter dem Anschlag mehr verbirgt, als die Protokolle erahnen lassen.

Star Trek Into Darkness verwandelt sich daraufhin in einen Paranoia-Thriller, der mit großen Enthüllungen aufwartet und die Schattenseite jener Institution beleuchtet, die eigentlich für Fortschritt und Zuversicht steht. Kirk muss sich fortan genau überlegen, mit wem er zusammenarbeitet. Selbst bei seiner Crew bröselt das Vertrauen.

Perfekter Samstagabend-Blockbuster bei Amazon Prime: Star Trek als fesselnder Sci-Fi-Thriller

Ein Sci-Fi-Blockbuster voller Geheimnisse: Star Trek Into Darkness führt uns nicht nur zu fremden Planeten, sondern auch immer tiefer in moralische Grauzonen. Hier gilt es, die wahren Motive der Figuren zu hinterfragen, während der Wunsch nach Vergeltung wächst und mit den sonst so strahlenden Idealen der Sternenflotte kollidiert.

Into Darkness erzählt von einer verheerenden Verschwörung und hat dafür den perfekten Schauspieler im Mittelpunkt des Mysteriums gefunden: Benedict Cumberbatch zeigt sich von seiner kältesten Seite und spielt als unberechenbarer Bösewicht die geliebten Besatzungsmitglieder der Enterprise geschickt gegeneinander aus.

Dadurch hält der Film bis zum Schluss die Spannung oben, gerade im Hinblick auf die Beziehung zwischen Kirk und Spock. Chris Pine und Zachary Quinto erweisen sich als das tragische Herzstück von Star Trek Into Darkness. Mehr noch als im Vorgänger geraten die unterschiedlichen Einstellungen ihrer Charaktere aneinander.

Auch bei Prime: Sci-Fi-Bombast, der sich vor Spielberg verbeugt

In der dunkelsten Stunde der Sternenflottengeschichte droht selbst die Enterprise-Crew zu zerbrechen. Für dieses Misstrauen, das aus Manipulation und Machtspielen entsteht, findet J.J. Abrams einige eindrucksvolle Bilder, die Star Trek Into Darkness in einen epischen Weltraumfilm verwandeln, bei dem nichts so ist, wie es scheint.