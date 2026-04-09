Dieser Blockbuster bei Amazon Prime rettet euren Samstagabend: Er bietet pausenlos Action und wird nie langweilig

Ihr wisst nicht, was ihr am Samstag schauen sollt? Kein Problem. Bei Amazon Prime gibt es einen der besten Action-Blockbuster aller Zeiten, der zweieinhalb Stunden lang abliefert.

Bestes Popcorn-Kino im Streaming-Abo bei Amazon Prime: Für den Samstagabend haben wir eine klare Empfehlung für euch. Seit wenigen Tagen befindet sich Mission: Impossible – Fallout im Abo und fackelt ein Action-Feuerwerk sondergleichen ab. Euch erwarten Stunts, bei denen man gar nicht glauben kann, dass sie echt sind.

Action-Blockbuster neu bei Amazon Prime: IMF-Agent Ethan Hunt muss die Welt retten

In seiner sechsten unmöglichen Mission in Spielfilmlänge muss IMF-Agent Ethan Hunt (Tom Cruise) verhindern, dass waffenfähiges Plutonium in die Hände der mysteriösen Terroristengruppe Die Apostel kommt. Unterstützung erhält er dabei nicht nur von seinem eigenen Team (Ving Rhames, Simon Pegg), sondern auch von der CIA.

Konkret bekommt er den CIA-Agenten August Walker (Henry Cavill) zur Seite gestellt. Der zeigt sich jedoch wenig kooperativ und nimmt Hunt als Konkurrenten wahr. Noch kniffliger wird die Situation, als sich Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) zurückmeldet und die Waffenhändlerin Alanna Mitsopolis (Vanessa Kirby) in Erscheinung tritt.

Hunt findet sich einmal mehr zwischen allen Fronten wieder, während sich die Schlinge um seinen Hals langsam zuzieht. Bald kann er niemandem mehr vertrauen, denn jedes Gesicht, das er zu kennen glaubt, könnte in Wahrheit eine Maske sein. Doch Hunt muss sich beeilen. Der Countdown zum Weltuntergang hat längst begonnen.

Samstagabend-Blockbuster bei Amazon Prime: Selten gibt es so gute Action zu sehen

Nach Mission: Impossible – Rogue Nation markiert Fallout den zweiten Film der Action-Reihe, der von Christopher McQuarrie inszeniert wurde. Die Handlung schließt direkt an die Geschehnisse des Vorgängers an, lässt sich problemlos aber auch ohne allzu viel Vorwissen verstehen. Denn das Hauptaugenmerk liegt woanders.

Selbst wenn die Geschichte einige Haken schlägt, verirrt sich Fallout zu keiner Sekunde in einer Sackgasse, aus der es kein Entkommen gibt. McQuarrie ist ein Meister darin, Ethan Hunt mit packenden wie einfallsreich gestalteten Actionszenen aus der Bredouille zu befreien, auch wenn der Weg niemals ein einfacher ist – im Gegenteil.

Für Fallout hat sich McQuarrie ein paar der herausforderndsten Sequenzen der gesamten Reihe ausgedacht, von einer rastlosen Verfolgungsjagd durch die Straßen von Paris bis zum schwindelerregenden Helikopterduell im Finale. Der große Standout-Moment des Films ist jedoch fraglos der Halo-Jump in der Dämmerung.

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Mission: Impossible – Fallout hält den Adrenalinpegel konstant oben und verblüfft mit exzellenter Stuntarbeit, eingefangen in Bildern, die das Maximum an Schauwerten aus den abenteuerlichen Kulissen herausholen. So sieht ein perfekter Blockbuster für den Samstagabend aus. Von Fallout kann man sich einfach umhauen lassen.