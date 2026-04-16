Dieser Blockbuster bei Amazon Prime rettet euren Samstagabend: Er gilt als der drittbeste Film aller Zeiten

Amazon Prime hat sich einen phänomenalen Blockbuster gesichert, der euer Heimkino am Samstagabend zum Beben bringt. Euch erwarten zweieinhalb Stunden purer Bombast.

Auch wenn Hollywood-Studios oft dreistellige Millionenbeträge in ihre Filme pumpen: Blockbuster kommen und gehen. Die wenigsten erlangen einen bleibenden Platz in der Filmgeschichte. Mit diesem Exemplar sieht es jedoch anders aus. Mitunter könnte von einem der prägendsten Filme des 21. Jahrhunderts die Rede sein.

The Dark Knight kam vor 18 Jahren ins Kino und veränderte das moderne Blockbuster-Kino für immer. Bei Amazon Prime könnt ihr den Titan am Samstagabend im Streaming-Abo schauen. Mit Batman und dem Joker kollidieren hier zwei legendäre Comicfiguren in einem mitreißenden Kampf um das Gewissen von Gotham City.

The Dark Knight bei Amazon Prime: Der Joker verwandelt sich in Batmans schlimmsten Albtraum

Ein neuer Hoffnungsschimmer in der Metropole des Verbrechens: Harvey Dent (Aaron Eckhart) hat es zum Bezirkssanwalt geschafft und soll endlich in den von Kriminalität verseuchten Straßen für Recht und Ordnung sorgen. Er ist der strahlende weiße Ritter, der Bruce Wayne aka Batman (Christian Bale) niemals sein kann.

Plötzlich meldet sich jedoch ein Agent des Chaos zu Wort: Der Joker (Heath Ledger) will Gotham brennen sehen und spielt die mächtigen Parteien der Stadt gegeneinander aus. Lieutenant Jim Gordon (Gary Oldman) weiß bald nicht mehr, wem er überhaupt noch trauen kann, und auch Batman kommt an seine Grenzen.

Was die Geschichte besonders tragisch macht: Rachel Dawes (Maggie Gyllenhaal) findet sich hin- und hergerissen zwischen ihren Gefühlen für Bruce und Harvey – ein Umstand, der auch dem Joker nicht entgeht. Um Gotham endgültig in seinen Grundfesten zu erschüttern, plant er, die beiden Ritter der Stadt zu Fall bringen.

Mehr Film-Tipps von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir über 3 Millionen Fans täglich mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Samstagabend-Blockbuster bei Amazon Prime: Mit The Dark Knight kann man nichts falsch machen

Regisseur Christopher Nolan zieht das zweite Kapitel seiner Batman-Trilogie als düsteres Epos auf und verankert die vertrauten Figuren in einem rauen und extrem kühlen Realismus, der sich in blau-grauen Bildern entfaltet. Durchzogen von politischen und moralischen Fragen spielt sich vor unseren Augen ein großes Drama ab.

The Dark Knight funktioniert ebenso als bombastischer Action-Blockbuster, der mit atmosphärischen Panoramaaufnahmen von Chicago als Gotham-Double überwältigt und mit mehreren packenden Kämpfen und Verfolgungsjagten aufwartet. Ganz zu schweigen von der brillanten Heist-Sequenz zu Beginn, die sich vor Heat verbeugt.

Schon allein der Moment, wenn Hans Zimmers Joker-Theme einsetzt, zieht komplett in den Bann, befremdlich und hypnotisierend zugleich. Ein unangenehmer Sound, der von einer Kreissäge stammen könnte und direkt ins Mark geht. Als würde sich der Joker nicht nur in einen Tresor bohren, sondern direkt ins Unterbewusstsein Gothams.

Passend zu The Dark Knight: Action-Meisterwerk bei Amazon Prime im Abo

Der drittbeste Film aller Zeiten: The Dark Knight hat sich seinen Platz in der Filmgeschichte verdient

Laut der IMDb , der größten Online-Filmdatenbank, steht The Dark Knight aktuell auf Platz 3 der besten Filme aller Zeiten. Bei über 3,2 Millionen Bewertungen kommt der DC-Kracher auf eine Durchschnittsbewertung von 9,1 von 10 Punkten. Nur Die Verurteilten und Der Pate schneiden derzeit mit 9,3 und 9,2 von 10 Punkten noch besser ab.

Ein Geheimtipp ist The Dark Knight an diesem Punkt wirklich nicht mehr. Gerade aber, wenn ihr den Film nicht sowieso einmal im Jahr schaut, lohnt sich nach längerer Zeit ein Wiedersehen. Nolans Koloss ist weder eingerostet noch überholt. Im Gegenteil. Er wirkt immer noch so frisch und wuchtig wie 2008, als er ins Kino kam.