Dieser Blockbuster bei Amazon Prime rettet euren Samstagabend: Er ist extrem unterhaltsam und legt keine Pausen ein

Es muss nicht immer ein Blockbuster in Überlänge sein. Bei Amazon Prime könnt ihr am Samstagabend einen der knackigsten Action-Kracher des 21. Jahrhunderts im Streaming-Abo schauen.

Stellt euch vor, ihr dreht die Fortsetzung zu einer der größten Filmreihen überhaupt und liefert am Ende gerade einmal 106 Minuten ab. In Zeiten, in denen die meisten Blockbuster locker zweieinhalb Stunden gehen, gleicht das einem Akt der Revolution. Und tatsächlich fühlt sich Ein Quantum Trost auch ein bisschen so an.

Der zweite James Bond-Film mit Daniel Craig in der Hauptrolle ist ein Ungetüm, das sich kaum bändigen lässt. Auf den mit großer Action-Klasse umgesetzten Casino Royale folgte 2008 ein filmischer Ausraster, wie man ihn selten zu Gesicht bekommt – umstritten, aber aufgrund seines unfassbaren Tempos definitiv einen Blick wert.

Aktuell streamt Ein Quantum Trost bei Amazon Prime.

Ein Quantum Trost bei Amazon Prime: James Bond begibt sich auf einen düsteren Rachefeldzug

Schon die ersten Minuten sind eine Sensation für sich. Nicht nur setzt die Handlung direkt nach den Ereignissen des Vorgängers ein. Wir bezeugen eine rastlose Verfolgungsjagd durch einen Steinbruch. Motoren heulen auf, Reifen wühlen sich in den Kies und erbarmungslos knallen Schüsse durch den aufgewirbelten Staub.

Nach dem Tod von Vesper Lynd (Eva Green) wird Bond weiterhin von seinem Schmerz geleitet und befindet sich auf einem Rachefeldzug, der ihn zu der Geheimorganisation Quantum führt. Dominic Greene (Mathieu Amalric), der sich als Umweltaktivist tarnt, ist ein hochrangiges Mitglied dieser und plant einen Putsch in Bolivien.

Greene verhilft einem korrupten Militärdiktator an die Macht und lässt sich dafür die Wüste des Landes überschreiben. Doch warum? Mit Camilla Montés (Olga Kurylenko), die sich ebenfalls auf einem Rachefeldzug befindet, begibt sich Bond auf Spurensuche und trifft dabei auf seinen CIA-Kollegen Felix Leiter (Jeffrey Wright).

M (Judi Dench) fürchtet derweil, dass ihr Doppelnullagent außer Kontrolle geraten ist. Gleichzeitig kann sie die von Quantum ausgehende Gefahr nicht leugnen. Nicht zuletzt wusste der MI6 bis vor Kurzem nichts über die Organisation und ihre zwielichtigen Machenschaften. Aber kann M ihrem Rogue Agent vertrauen?

Perfekter Samstagabend-Blockbuster bei Amazon Prime: Ein Quantum Trost ist pure Rastlosigkeit

Ein Quantum Trost überfällt einen als rasende Blockbuster-Bestie. All die ungeklärten Gefühle, die in Bonds Brust pulsieren, übertragen sich auf die filmische Gestaltung. Ein Quantum Trost brettet mit ungebremster Geschwindigkeit durch die Wüste, bis am Ende alles in Flammen steht und ein eiskalter Epilog für Gänsehaut sorgt.

Zugegeben: Das war so nicht geplant. Ein Quantum Trost ist einer jener Filme, die maßgeblich vom Streik der Autor:innen in Hollywood 2007/2008 betroffen waren und ohne ein vollständiges Drehbuch auskommen mussten. Zudem wirkte der Film, als wolle er mehr Jason Bourne als James Bond sein – Kritik und Fandom waren gespalten.

Schon Casino Royale stellte diverse Elemente der Reihe auf den Prüfstand, um Bond zu modernisieren. Am Ende wartete der Film aber doch noch mit einem klassischen Bond-Feeling auf. Der von Marc Forster inszenierte Quantum fällt eine ganze Spur radikaler aus und lehnt sich komplett in die Berserker-Tendenzen von Craigs Bond.

Die Unmittelbarkeit, mit der Ein Quantum Trost einschlägt, ist fraglos die größte Stärke des Films. Ein Hochgeschwindigkeitsausflug durch fantastische Schauplätze, von denen man am liebsten noch mehr gesehen hätte, doch die drängende Fluchtbewegung des Films treibt uns pausenlos. Das macht den Film unheimlich kurzweilig.

Gleichzeitig gelingt es Forster in dieser Rastlosigkeit atemberaubende Set-Pieces auf die Beine zu stellen, die in ihrer Umsetzung geradezu virtuos – fast abstrakt – wirken. Der Höhepunkt ist die Opern-Sequenz bei den Bregenzer Festspielen, bei der Ein Quantum Trost abhebt und sich in ein rauschhaftes Action-Meisterwerk verwandelt.