Dieser Blockbuster bei Amazon Prime rettet euren Samstagabend: Er ist mega unterhaltsam und hat Bilder, die ihr nie wieder vergessen werdet

Amazon Prime hat vor wenigen Tagen einen der prächtigsten Sci-Fi-Blockbuster der vergangenen Jahre ins Streaming-Abo aufgenommen. Lasst euch von dieser Action-Wucht am Samstagabend wegblasen.

Wenn wir uns die Speerspitze des Blockbuster-Kinos anschauen, darf ein Film auf keinen Fall fehlen: Mad Max: Fury Road. Im Sommer 2015 entfesselte Regisseur George Miller einen adrenalingeladenen Tornado im heißen Wüstensand, der selbst die ikonischen Vorgänger der Reihe mühelos wegsteckte. Das war aber noch nicht alles.

Fury Road stellte uns mit Imperator Furiosa eine derart hypnotisierende Figur vor, dass Miller in die Postapokalypse zurückkehrte, um ihre Vorgeschichte zu erzählen. Das Ergebnis trägt den Titel Furiosa: A Mad Max Saga und streamt jetzt bei Amazon Prime im Abo. Ein phänomenaler Blockbuster, den man gar nicht fassen kann.

Sci-Fi-Action-Blockbuster bei Amazon Prime: Furiosa erzählt ein schonungsloses Racheepos

Entgegen der üblichen Mad Max-Bilder, die von Sand und Straßen erzählen, beginnt die Geschichte der jungen Furiosa (Alyla Browne) im grünen Paradies der vielen Mütter. Fast könnte hier der Eindruck entstehen, die Welt sei noch in Ordnung. Es dauert jedoch nicht lange, bis dieser kostbare Ort überfallen und geblündert wird.

Furiosa befindet sich fortan in Gefangenschaft und wird von einer Horde brutaler Biker an den Warlord Dementus (Chris Hemsworth) übergeben, der ohne Rücksicht auf Verluste durchs Ödland zieht. Vor allem Immortan Joe (Lachy Hulme), der Herrscher der Zitadelle, ist ihm ein Dorn im Auge. Schnellstmöglich will er ihn aus dem Weg schaffen.

Während sich die Tyrannen um die letzten Schätze der alten Welt – Wasser, Benzin und Munition – bekriegen, plant die heranwachsene Furiosa (Anya Taylor-Joy) ihre Rache. Nicht zuletzt hat Dementus den Tod ihrer Mutter auf dem Gewissen. Einmal mehr werden Blutbäche über die Dünen dieser abgründigen Endzeitvision fließen.

Perfekter Samstagabend-Blockbuster bei Amazon Prime: Furiosa brennt sich auf die Netzhaut

War Fury Road ein einziges Action-Feuerwerk, das sich zuerst in die eine Richtung und dann in die andere bewegte, entpuppt sich Furiosa als deutlich umfangreicherer Film. Die Geradlinigkeit einer einzigen großen Verfolgungsjagd weicht fünf Kapiteln, die uns die wichtigsten Stationen im Leben der Protagonistin näherbringen.

Furiosa folgt damit einem völlig anderen Rhythmus, bringt aber dennoch den gleichen Action-Wahnsinn mit, der den Vorgänger in einen unsterblichen Blockbuster verwandelt hat. Mitunter weiß man gar nicht, was hier mehr durch die Luft fliegt: Aufgewirbelte Sandkörner und die Hülsen der heiß umkämpften Bullet Farm.

Während George Miller actiontechnisch alle Register seines Könnens zieht, brennen sich noch viel mehr die unfassbaren Aufnahmen ein, die er im Hitzeflimmern findet. Jedes Mal, wenn man glaubt, sich an dieser postapokalyptischen Welt sattgesehen zu haben, offenbart Miller ein weiteres Bild zwischen Schönheit und Grauen.

Auch bei Prime: Ein visuell genauso überwältigender Sci-Fi-Klassiker

Grotesk, verdorben und atemberaubend: Selten standen einem Regisseur in Hollywood dermaßen viele Ressourcen zur Verfügung, um seiner Vorstellungskraft mit filmischen Mitteln Ausdruck zu verleihen. Furiosa ist einer der kompromisslosesten Blockbuster unserer Zeit und bis in den letzten Frame mit visuellen Ideen aufgeladen.