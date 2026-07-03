Dieser Blockbuster bei Amazon Prime rettet euren Samstagabend: Erstklassige Unterhaltung ohne eine Sekunde Langeweile

Bei Amazon Prime könnt ihr am Samstagabend einen rasanten Blockbuster im Abo streamen, der so kurzweilig ist, dass man ihn am liebsten direkt nochmal schauen würde.

Selbst bei extrem unterhaltsamen Filmreihen, die sich in ihrem Lauf kaum einen groben Schnitzer geleistet haben, gibt es einen Teil, der nochmal eine Spur unterhaltsamer ist als der Rest. Bei Mission: Impossible wäre Phantom Protokoll ein heißer Kandidat für diesen Titel. Es ist nicht zwangsläufig der beste Teil der Reihe, aber hinsichtlich seines ungebändigten Spaßfaktors ist er schwer zu übertreffen.

Mission: Impossible 4 bei Amazon Prime: Beste Action-Blockbuster-Unterhaltung

Schon das erste große Set-Piece des Films, die Infiltrierung des Kremls in Moskau, ist ein All-Timer. Regisseur Brad Bird inszeniert den Einbruch genauso verspielt wie mitreißend. Wenn sich Tom Cruise als Ethan Hunt durch sämtliche Sicherheitsvorkehrungen schleicht, hält man mehrmals den Atem an, ob es ihm wirklich gelingt, und ist dann euphorisiert, wenn man realisiert, mit welchem genialen Trick sein Plan am Ende aufgeht.

Kaum ist Hunt das gewagte Manöver gelungen, fliegt der Kreml in die Luft, was eine globale Krise auslöst. Hunt ist dabei alles andere als ein unbesiegbarer Held – und genau deswegen macht es so viel Spaß, mit seinen unmöglichen Missionen mitzufiebern, vor allem dann, wenn uns Bird in schwindelerregende Höhen bringt. Konkret: das Dach des Burj Khalifa, dem höchsten Wolkenkratzer der Welt.

Hier zieht Bird alle Register seines Könnens, während sich Cruise gleichermaßen als Schauspieler und als Stuntman beweisen kann. Action war schon immer ein wichtiger Bestandteil der Mission: Impossible-Reihe. Über den Dächern von Dubai hat sie sich in dieser Hinsicht aber nochmal neu erfunden und dem Blockbuster-Kino auf die denkbar spektakulärste Weise ein Extrem des Nervenkitzels geschenkt.

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Samstagabend-Blockbuster bei Amazon Prime: Dieser Action-Kracher geht einfach immer

Während sich ein Atomkrieg zwischen den USA und Russland anbahnt, schlittert Hunt über endlose Glasflächen in die Tiefe und findet sich kurz darauf in einem alles verschlingenden Sandsturm wieder. Verfolgungsjagden, Prügeleien und natürlich jede Menge Masken in Verbindung mit Heist-Elementen und Täuschungsmanövern: Mission: Impossible 4 – Phantom Protokoll ist ein pausenloses Blockbuster-Feuerwerk.

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Bei all den wuchtigen, aber auch äußerst elegant zusammengeschnittenen Bildern vergisst Bird nicht, dass einer der größten M:I-Reize das dynamische Zusammenspiel der Figuren ist. Zwar müssen wir auf Ving Rhames verzichten, dafür geben sich Tom Cruise, Paula Patton, Simon Pegg und Jeremy Renner perfekt die Klinke in die Hand und streuen im Finale sogar einige unerwartete Emotionen in den Mix.