Bei Amazon Prime könnt ihr am Samstagabend den erfolgreichsten Film einer der langlebigsten Blockbuster-Reihen überhaupt schauen. Kommt für die Action, bleibt für die Bilder.

Seit den 1960er Jahren geistert der Name James Bond durch die Filmgeschichte. Über die Dekaden hinweg hat sich die Agentenreihe immer wieder neu erfunden und zu einer festen Größe der Kinolandschaft entwickelt. Ein neuer Bond ist stets ein Event, das man auf der Leinwand erlebt haben muss. Doch es geht noch eine Spur größer.

Mit Skyfall wechselte die Reihe auf die Überholspur und lieferte ihren ersten und bis heute einzigen Milliarden-Hit ab. Ein Mega-Blockbuster, der fast zweieinhalb Stunden in den Bann zieht und völlig zu Recht zu den beliebtesten Bond-Filmen überhaupt gehört. Heute Abend könnt ihr ihn bei Amazon Prime im Abo streamen.

Skyfall bei Amazon Prime: Der bisher größte Blockbuster-Triumph der James Bond-Reihe

Nach einer fulminanten Eröffnungssequenz in der Türkei verlagert Skyfall die Geschichte nach London. Dieses Mal wird der britische Geheimdienst MI6 direkt angegriffen: Ein Bombenanschlag erschüttert das Hauptquartier im wahrsten Sinne des Wortes. James Bond (Daniel Craig) und M (Judi Dench) müssen schnell handeln.

Hinter dem Attentat versteckt sich niemand Geringeres als Raoul Silva (Javier Bardem), ein ehemaliger MI6-Agent, der es nun auf seine alten Verbündeten abgesehen hat und Bond durch die britische Metropole jagt. Bald finden wir uns aber auch in den geheimnisvollen Welten von Shanghai, Macau und den schottischen Highlands wieder.

Skyfall erzählt eine packende Jagd, die Bond bis in die Ruinen einer verlassenen Stadt auf einer einsamen Insel führt, als wäre er am Ende der Welt angelangt – eine Vorahnung auf das geradezu apokalyptische Finale. Ehe wir uns versehen, bewegt er sich durch ein brennendes Niemandsland, in dem nur Schatten und Silhouetten existieren.

Auch bei Amazon Prime: Ein unfassbares Non-Stop-Action-Meisterwerk

Perfekter Samstagabend-Blockbuster bei Amazon Prime: Skyfall ist eine glühende Augenweide

Mehr noch als von der spannenden Geschichte, dem hypnotisierenden Bösewicht und der exzellenten Action lebt Skyfall von seinen unglaublichen Bildern. Regisseur Sam Mendes hat zusammen mit Kameramann Roger Deakins den farbintensivsten Film der Reihe gedreht. Bei jedem neuen Schauplatz verschlägt es einem die Sprache.

Mal erstrahlt Skyfall in satten Blautönen, mal bewegt er sich in orange-glühende Abgründe, in denen man sich richtig verlieren kann. Von der Geistergeschichte Spectre ist hier noch nichts zu spüren. Alles pulsiert und fühlt sich lebendig an, obwohl Craigs 007 auch in diesem Film schon am Ende seiner Agentenkarriere gezeichnet wird.

Als Film fühlt sich Skyfall dagegen wie der erste Craig-Bond an, der unmissverständlich auf der Höhe seiner Möglichkeiten operiert. Keine Origin-Story wie in Casino Royale, keine rastlose Trauerbewältigung wie in Ein Quantum Trost, sondern ein vollaufgeladener Action-Blockbuster, der mit Bravour Hollywood-Bombast abliefert.

Man könnte fast meinen, dass Skyfall der langweiligste Craig-Bond ist, weil er einfach zu perfekt ist. Die anderen Missionen besitzen mehr Ecken und Kanten, was sie mitunter reizvoller macht. Wenn ihr aber einen prächtigen Blockbuster sehen wollt, der einfach komplett abliefert, dann seid ihr bei Skyfall an der richtigen Adresse.