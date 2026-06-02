Dieser Blockbuster bei Amazon Prime rettet euren Samstagabend: Gigantischer Sci-Fi-Film, der von Minute zu Minute epischer wird

Heute Abend bebt die Erde im TV, denn Kabel Eins entfesselt einen der größten Sci-Fi-Filme der vergangenen Dekade. Macht euch bereit auf eine überlebensgroße Action-Szene nach der anderen.

Der pure Bombast: Mit der Transformers-Reihe hat Michael Bay ein Aushängeschild für die geballte Kraft des Blockbuster-Kinos der 2000er und 2010er Jahre geschaffen. Obwohl die Filme nicht den besten Ruf bei der Kritik genießen, bringen sie das (Heim-)Kino so zum Beben wie nur wenige andere Werke dieser Größenordnung.

Aktuell könnt ihr Bays vierten Ausflug in die Welt von Autobots und Decepticons bei Amazon Prime streamen. Transformers: Ära des Untergangs ist ein gewaltiges Monstrum von Film, das euch ordentlich durchschüttelt. Ständig fliegt irgendetwas in die Luft, während metallene CGI-Körper in wuchtigen Kämpfen aufeinandertreffen.

Mit anderen Worten: Ein perfekter Samstagabend-Blockbuster.

Streaming-Tipp bei Amazon Prime: Transformers 4 liefert epochale Sci-Fi-Action bis zum Umfallen

Nach dem Ausstieg von Shia LaBeouf (Teil 1-3) und Megan Fox (Teil 1-2) stellt uns der Film die zweite Transformers-Generation vor. In Ära des Untergangs lernen wir Cade Yeager (Mark Wahlberg) als neuen Held kennen. Dazu gesellen sich Tessa (Nicola Peltz), Cades Tochter, und ihr Love-Interest Shane (Jack Reynor).

Ehe sich das Trio versieht, befindet es sich auf der Flucht vor verschiedenen Parteien. Die CIA will Kontrolle über die Autobots erlangen und schickt Kelsey Grammer ins Gefecht. Stanley Tucci spielt einen Unternehmer, der am liebsten seine eigenen Transformers bauen würde. Und dann gibt es da immer noch die bösen Decepticons.

In Ära des Untergangs beschwört Bay einmal mehr eine Action-Ekstase sondergleichen herauf und sorgt für ohrenbetäubenden Krawall, der keine Grenzen kennt. Von Minute zu Minute wird dieser Film größenwahnsinniger, bis sogar Dinobots durchs Bild trampeln und die Zerstörung auf ein nie vorhergesehenes Ausmaß bringen.

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Samstagabend-Blockbuster bei Amazon Prime: Transformers 4 ist nicht zu unterschätzen

Hier erwartet euch eine scheppernde Endlosorgie aus mechanischen Verwandlungen und sprühenden Funken. Städte in Schutt und Asche, Zeitlupen mit Hochglanzoptik und ein überwältigendes Dröhnen, das noch lange nach dem Abspann nachhallt: Transformers: Ära des Untergangs ist einer der Filme, die euch komplett wegbläst.

Mitunter könnte man Bay sogar eine gewisse Virtuosität im Umgang mit Spezialeffekten und den visuellen Möglichkeiten der Reihe attestieren. Die Transformers-Mythologie interessiert ihn vor allem dann, wenn er sich noch tiefer in klickenden Roboterteilchen verlieren kann und durch deren Bewegung den Staub aufwirbelt.

Neben dem Bild ist das Geschehen auf der auditiven Ebene genauso wichtig. Man hört jede Schraube im Getriebe, jeden Schuss einer futuristischen Waffe und natürlich die aufbrausenden Motorengeräusche, ehe Transformers: Ära des Untergangs in der assoziativen Choreographie einer puren Action-Eskalation aufgeht.

Auch bei Amazon Prime: Der beste Action-Blockbuster des 21. Jahrhunderts

Dieses Chaos wird der Transformers-Reihe oft als große Schwäche ausgelegt. Wenn man sich jedoch auf den Wahnsinn einlässt, wird schnell klar, dass es in Hollywood wenige Filmemacher gibt, die ein Blockbuster-Inferno auf solchem Level inszenieren können. Hier habt ihr die entfesselte Arbeit eines vulgären Auteurs vor euch.