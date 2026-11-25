Bei Netflix könnt ihr am Sonntagabend einen der besten Hollywood-Blockbuster der 2010er Jahre streamen. Hier werden wirklich alle Register des Action-Kinos gezogen, um bestmöglich zu unterhalten.

Seit drei Dekaden begleitet uns die Mission: Impossible-Reihe und der Rewatch-Faktor bleibt enorm. Fast jeder Teil wartet mit seinen eigenen Reizen auf – und in puncto Action wird nie gespart. Neben spannenden Heists nutzt Hauptdarsteller Tom Cruise jede erdenkliche Möglichkeit, um mit gefährlichen Stunts zu verblüffen.

Einen besonders tollen Eintrag in die Reihe markiert Mission: Impossible – Rogue Nation. Der Film begeistert durch seine Vielseitigkeit in der elaborierten Action-Inszenierung. Ein Highlight folgt auf das andere, sodass niemals Langeweile einkehrt. Mit anderen Worten: Rogue Nation ist der perfekte Sonntagabend-Blockbuster.

Aktuell könnt ihr den Film bei Netflix im Abo streamen.

Mission: Impossible – Rogue Nation bei Netflix: Flotte Agenten-Action mit Tom Cruise in Höchstform

Als Ethan Hunt bekommt es Tom Cruise dieses Mal mit dem unheimlichen Solomon Lane (Sean Harris) zu tun. Der tötet nicht nur kaltblütig eine Kollegin des IMF-Agenten. Mit der seiner Untergrundorganisation, dem Syndikat, hat er es auf die ganze Welt abgesehen. Aus dem Schatten heraus bereitet er einen großen Umsturz vor.

Ethan will das Syndikat zu Fall bringen. Doch genau in dem Moment sorgt CIA-Chef Alan Hunley (Alec Baldwin) dafür, dass das IMF seine Tore schließen muss. Fortan ist Ethan ein Flüchtiger, der auf eigene Faust ermittelt. Und dann trifft er auch noch auf die mysteriöse Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), die ihm stets einen Schritt voraus ist.

Zum Glück kann er auf die Unterstützung seines alten Teams bauen: Benji Dunn (Simon Pegg), Luther Stickell (Ving Rhames) und William Brand (Jeremy Renner) stehen Ethan treu zur Seite. Wie bei jedem anderen Mission: Impossible-Film gilt jedoch auch hier: Wem kann man wirklich vertrauen? Jeder könnte eine Maske tragen.

Zum Weiterlesen: Auch der Vorgänger ist über die Maßen unterhaltsam

Perfekter Sonntagabend-Blockbuster bei Netflix: Rogue Nation entzückt mit Abwechslungsreichtum

Regisseur Christopher McQuarrie hat in seinem ersten Mission: Impossible-Film sichtlich Spaß daran, die erprobten Agentenelemente durchzuspielen. Gleichzeitig bringt er seinen eigenen Schwung mit und verwandelt das Spektakel in eine Verfolgungsjagd um den Globus, die mit einer unfassbaren Sequenz nach der anderen begeistert.

Schon zum Auftakt klammert sich Tom Cruise an die Hülle eines startenden Airbus A400M. Ein wuchtiger Moment, der Tonfall und Takt des restlichen Films vorgibt: High-Speed-Action mit Autos und Motorrädern, eine nervenzerfetzende Tauchsequenz und die pure Eleganz, wenn Ethan Hunt durch die Wiener Staatsoper balanciert.

Mission: Impossible – Rogue Nation ist extrem abwechslungsreich gestaltet und hält über zwei Stunden lang den Adrenalinpegel oben. Dass ausgerechnet der Showdown in London nicht zu den größten Action-Set-Pieces gehört, fällt dabei überhaupt nicht ins Gewicht. Vielmehr verlässt sich McQuarrie auf die Suspense der Mission.

Hier kann man sehr viel Fingerspitzengefühl bewundern. Trotz der massiven Action bewahrt sich McQuarrie etwas Verspieltes, wenn er seine Figuren durch ein Netz aus Lügen und Verrat schickt. Ein famoses Schlängeln. Rückblickend dürfte Rogue Nation sogar McQuarries am besten ausbalanciertem Beitrag zur Reihe sein.