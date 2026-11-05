Dieser Blockbuster bei Netflix rettet euren Sonntagabend: 155 Minuten epische Bilder, die das Universum erschüttern

Zum Sonntagabend wollen wir euch einen der größten Blockbuster empfehlen, den ihr aktuell bei Netflix im Streaming-Abo schauen könnt. Macht euch bereit auf ein Sci-Fi-Spektakel der Superlative.

Gigantische Raumschiffe und eine befremdliche Welt, in der nur Tod und Verderben lauern. Das klingt nicht nach Unterhaltung. Wenn ihr euch aber erst einmal darauf eingelassen habt, werdet ihr mit einer unvergesslichen Reise belohnt, die euch ins finstere Herz des Wüstenplaneten führt, der als Dune in die Popkultur eingegangen ist.

Schon mehrmals wurde der Versuch unternommen, Frank Herberts gleichnamige Sci-Fi-Saga in bewegte Bilder zu gießen. Das bislang eindrücklichste Resultat hat Regisseur Denis Villeneuve hervorgebracht. Mit seiner 2021 erschienenen Dune-Verfilmung lieferte er ein monumentales Werk ab, das euer Heimkino zum Beben bringt.

Derzeit befindet sich der Film bei Netflix im Streaming-Abo.

Sci-Fi-Blockbuster bei Netflix: Im Dune-Universum haben es alle auf das Spice abgesehen

Dune entführt in eine weit entfernte Zukunft, in der mächtige Häuser das Universum beherrschen und um eine wertvolle Ressource kämpfen: das Spice. Nicht nur verleiht die seltene Substanz hellseherische Fähigkeiten. Sie ist auch zwingend für die interstellare Raumfahrt notwendig – und kann nur an einem Ort gewonnen werden.

Das führt uns zu jenem sagenumwobenen Wüstenplaneten, der eigentlich Arrakis heißt, und zum Schauplatz eines brutalen Ränkespiels wird. Hier soll das Haus Astreides im Auftrag des Imperators die Spice-Förderung übernehmen. Wie sich aber herausstellt, handelt es sich um einen aus langer Hand geplanten Hinterhalt.

Kaum findet sich die Gefolgschaft von Herzog Leto (Oscar Isaac) und seinem Sohn Paul (Timothée Chalamet) im heißen Wüstensand ein, meldet sich der verfeindete Baron Harkonnen (Stellan Skarsgård) zu Wort und beginnt einen kriegerischen Überfall, der nur ein Ziel verfolgt: Er will das Haus Atreides für immer vernichten.

Pauls Mutter, Lady Jessica (Rebecca Ferguson), die dem zwielichtigen Orden der Bene Gesserit angehört, fliegt mit ihrem Sohn und hofft auf die Erfüllung der Prophezeiung. Denn laut dieser soll Paul als Messias die einheimischen Fremen, darunter auch die Chani (Zendaya), von den ewig unterdrückenden Mächten befreien.

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Perfekter Sonntagabend-Blockbuster bei Netflix: Dune ist eine mitreißende Filmerfahrung

Zugegeben: Dune ist keiner dieser Filme, die es einem sonderlich leicht machen, sich in ihrer Geschichte und ihrem Universum zurechtzufinden. Zahlreiche Figuren fallen hier übereinander her, während die Intrigen einer komplexen Mythologie folgen und in jeder weiteren Szene die Machtdynamiken auf Arrakis neu ausgelotet werden.

Dennoch gelingt es Denis Villeneuve erstaunlich gut, diesem verworrenen Epos eine klare Dramaturgie zu verleihen. Der Film gleicht einer tickenden Zeitbombe – einem Countdown zum Weltuntergang. Ab dem ersten unheilvollen Dröhnen fühlt sich Dune an, als würden wir uns direkt in den abgründigsten Teil der Hölle begeben.

Ein feindseliger Kosmos, in dem alles erdrückend ist. Riesige Strukturen ragen aus dem Wüstensand und werfen gewaltige Schatten, in denen man sich für immer verlieren kann. Im unbarmherzigen Sonnenlicht sind die Überlebenschancen nicht unbedingt besser, besonders dann, wenn sich ein gigantischer Sandwurm ankündigt.

Epochal, atemberaubend, aber auch unheimlich sind die Bilder des Films. Dune ist ein atmosphärisches Meisterstück, das einen immer tiefer in seine verdorbene Welt zieht, selbst wenn man sich nicht alle Figuren beim Namen nennen kann. Denn die audiovisuelle Gestaltung des Ganzen fällt geradezu hypnotisierend aus.

Auch bei Netflix: Ein weiteres Epos mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle

In Dune kann man richtig eintauchen, als wäre jedes einzelne Sandkorn greifbar. Die Wucht der Elemente ist in jeder Einstellung spürbar, genauso wie die vom drohenden Unheil gezeichneten Blicke. Dune nimmt uns als überwältigende Blockbuster-Erfahrung mit an einen Ort, der einen komplett verschlingt. Es ist fantastisch.