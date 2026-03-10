Dieser Blockbuster bei Netflix rettet euren Sonntagabend: Action und Spannung bis zur letzten Minute garantiert

Bei Netflix findet ihr den perfekten Film, um am Sonntagabend euer Heimkino zum Beben zu bringen. Wer das Wochenende mit Action und Spannung krönen möchte, ist hier genau an der richtigen Stelle.

Im Fernsehen läuft nichts Interessantes und ihr seid überfordert mit der Filmauswahl bei Netflix? Wir haben uns für euch durch das Angebot des Streamers gewühlt und einen Titel ausfindig gemacht, der das Prädikat "Blockbuster am Sonntag" definitiv verdient: James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben mit Daniel Craig in der Hauptrolle.

Macht euch gefasst auf ein Action-Epos sondergleichen: 163 Minuten lang zieht dieser Film mit adrenalingeladenen Stunts und atemberaubenden Bildern in den Bann. Allein der Prolog ist ein kleines Meisterwerk in puncto Spannungsaufbau. Und auch der Rest weiß zu überzeugen – mit Bombast, aber auch mit großen Gefühlen.

Bei Netflix: Grandioser James Bond-Film mit Daniel Craig, der euer Heimkino zum Beben bringt

Fünfmal war Daniel Craig als 007 auf der großen Leinwand zu sehen. 2006 absolvierte er seine erste Mission in Casino Royale. Zwei Jahre später folgte die direkte Fortsetzung Ein Quantum Trost, ehe nach etwas längerer Pause 2012 der wieder losgelöstere Skyfall startete. Mit Spectre wurde dann 2015 der Anfang vom Ende eingeläutet.

Keine Zeit zu sterben sammelt von jedem seiner Vorgänger etwas ein, um die Geschichte von Craigs Doppelnullagenten zu einem würdigen Ende zu führen. Wie jeder gute Bond steht der Film trotz seines Finalcharakters aber auch auf eigenen Beinen und begeistert mit neuen Figuren, Schauplätzen und Handlungssträngen.

Von einer rastlosen Verfolgungsjagd durch die süditalienische Kleinstadt Matera bis hin zur wilden Schießerei in den Straßen von Kuba, wo wir der größten Szenendiebin begegnen: Ana de Armas tritt als CIA-Agentin Paloma in Erscheinung und reißt den Film für zehn Minuten an sich – sie hätte ihr eigenes Spin-off verdient.

Sonntagabend-Blockbuster bei Netflix: Keine Zeit zu sterben ist emotional überwältigend

Der emotionale Kern der Geschichte dreht sich allerdings um Bond und seine Beziehung zu Madeleine Swann, gespielt von Léa Seydoux. Hier lotet der Film die zerbrechlichen Seiten der Figur nochmal völlig neu aus und schließt damit einen schönen Bogen zu Casino Royale, der Craigs Berserker-Bond erstmals zittern ließ.

Es passiert nicht oft, dass eine Filmreihe mit einem dermaßen gelungenen, aufregenden und extrem unterhaltsamen Blockbuster abgeschlossen wird. Doch Keine Zeit zu sterben ist ein sehr überzeugender Eintrag in das Franchise geworden, das sich seit über sechs Dekaden regelmäßig neu erfindet – perfekt für den Sonntagabend.

Auch perfekt für den Sonntag: Einer der größten Abenteuer-Blockbuster

Wenn ihr wollt, könnt ihr sogar bei Netflix einen kleinen oder größeren Marathon einlegen und euch in die Bond-Reihe vertiefen. Neben Keine Zeit zu sterben befinden sich dort auch alle anderen Teile im Streaming-Abo. Dann rettet James Bond nicht nur euren Sonntagabend, sondern vielleicht auch die ganze nächste Woche.