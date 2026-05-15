Dieser Blockbuster bei Netflix rettet euren Sonntagabend: Es ist der vielleicht beste Abenteuerfilm aller Zeiten

Bei Netflix finden sich einige spannende Abenteuerfilme im Streaming-Abo. Wenn ihr am heutigen Sonntagabend aber den besten schauen wollt, gibt es eigentlich nur eine Wahl.

Über vier Dekaden ist es bereits her, dass zwei der größten Filmemacher unserer Zeit am Strand saßen und sich überlegt haben, was sie als Nächstes tun. Steven Spielberg hatte gerade mit Der weiße Hai das Blockbuster-Kino revolutioniert und George Lucas war im Begriff, seinen Krieg der Sterne auf der großen Leinwand zu entfesseln.

Gemeinsam tüftelten die beiden an einer Idee, um Abenteuer-Serials und Schatzsucher-Geschichten aus den 1930er- und 1940er-Jahren ins Kino zu bringen. Das Ergebnis war die Geburtsstunde einer ikonischen Filmfigur: Indiana Jones. Dessen erstes Abenteuer, Jäger des verlorenen Schatzes, könnt ihr aktuell bei Netflix streamen.

Der beste Abenteuerfilm bei Netflix: Indiana Jones sucht nach der Bundeslade

Der erste Indiana Jones-Film wirft uns mitten in die Handlung hinein. Im Jahr 1936 befindet sich der Archäologe und Abenteurer Dr. Indiana Jones (Harrison Ford) im Dschungel von Peru auf der Suche nach einem goldenen Idol. Tief in einer unheimlichen Tempelanlage schlummern der Schatz und jede Menge verborgene Fallen.

Gerade so entkommt Indy mit seinem Leben und wird auf den letzten Metern seiner Reise auch noch verraten. Doch das alles ist noch gar nichts verglichen mit dem, was ihm bei seinem nächsten Abenteuer bevorsteht: die Bundeslande. Im Auftrag der US-Regierung soll er die sagenumwobene Truhe finden – und das möglichst vor den Nazis.

Indy tritt gegen den diabolischen Gestapo-Major Arnold Toht (Ronald Lacey) an, der von dem Archäologen René Belloq (Paul Freeman) unterstützt wird. Zum Glück ist Indy nicht allein: Unterstützung erhält er von dem Museumskurator Marcus (Denholm Elliott), dem Ausgräber Sallah (John Rhys-Davies) und seiner Ex Marion (Karen Allen).

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Sonntagabend-Blockbuster bei Netflix: Steven Spielberg in absoluter Höchstform

In Jäger des verlorenen Schatzes sind alle Zutaten für ein unterhaltsames Abenteuer vorhanden – und Steven Spielberg setzt diese mit unglaublichem Tempo in Szene. Kaum ein anderer Film im Schaffen des Meisterregisseurs zieht dermaßen schnell an einem vorbei und kann sich darüber hinaus von Set-Piece zu Set-Piece steigern.

Bereits in der famosen Eröffnungssequenz zieht Spielberg alle Register seines Könnens und gibt uns einen Vorgeschmack auf die prächtigen zwei Stunden, die danach noch folgen, wenn sich Indy durch die dicht bevölkerten Straßen und Gassen von Kairo schlängelt und im heißen Wüstensand nach Hinweisen sucht.

Jäger des verlorenen Schatzes begeistert mit aufregenden Schauplätzen und Dialogen, in denen die Schlagfertigkeit der Figuren perfekt zum Ausdruck kommt. Action und Humor gehen Hand in Hand, ohne dass der Film zu ernst oder zu beliebig wirkt. Spielberg findet einen wunderbaren Ausgleich in seiner raffinierten Inszenierung.

Was ihm außerdem unglaublich gut gelingt: All diese Bilder aus den Pulp-Geschichten, die Indiana Jones inspiriert haben, filmisch auf das nächste Level zu bringen. Jäger des verlorenen Schatzes ist ein Paradebeispiel für den Einsatz von Licht und Schatten. Selten wurde ein Abenteuerfilm so rasant und kunstvoll umgesetzt.