Dieser Blockbuster bei Netflix rettet euren Sonntagabend: So etwas Aufregendes bekommt man selten zu sehen

Bei Netflix könnt ihr aktuell einen absoluten Ausnahme-Blockbuster streamen. Seit seiner Ankündigung war die Filmwelt gespannt, was er zu bieten hat – und dann ist er komplett eingeschlagen.

Immer nur das Gleiche? Schaut man sich die Gesamtheit aller Blockbuster an, die das Jahr über im Kino veröffentlicht werden, lassen sich fraglos wiederkehrende Muster entdecken. Umso aufregender ist es, wenn ein Film erscheint, der alle Regeln bricht und sein ganz eigenes Ding durchzieht. So ein Film ist Blood & Sinners.

Im März 2025 startete der abgefahrene Genre-Mix im Kino und lieferte einen pulsierenden Fantasy-Horror-Action-Rausch, der sich ebenfalls Elemente des Gangsterfilms bediente, als halber Western durchging und mit dem Musikfilm liebäugelte. Ach ja, und dann wären da noch ein paar blasse Gestalten, denen es nach Blut dürstete.

Dieses Ereignis könnt ihr nun bei Netflix bestaunen.

Fantasy-Horror-Blockbuster bei Netflix: Blood & Sinners müsst ihr unbedingt gesehen haben

Blood & Sinners entführt ins Jahr 1932. Hier lernen wir die Zwillingsbrüder Smoke und Stack kennen, beide gespielt von einem grandiosen Michael B. Jordan. Mit der Mafia in Chicago haben sie es sich verscherzt. Nun befinden sie sich wieder in ihrer Heimat, dem Mississippi-Delta, und planen die Eröffnung eines Juke Joints.

Ein altes Sägewerk offenbart sich als ideale Location. Abgelegen von der großen Stadt können hier all ihre Freunde und Bekannten zusammenkommen und das Leben feiern. Smoke und Stack wollen einen sicheren Ort schaffen, an dem Gemeinschaft möglich ist – mit Musik, Gesang, Tanz und jeder Menge leiblicher Köstlichkeiten.

Es dauert jedoch nicht lange, bis ungebetene Gäste an die Tür klopfen und auffällig fragen, ob man sie nicht hereinbeten möchte. Wer sich ein bisschen mit der Mythologie rund um Vampire auskennt, weiß, was als Nächstes kommt. Blood & Sinners wählt trotzdem nie den offensichtlichsten Weg, um seine Geschichte zu entfalten.

Perfekter Sonntagabend-Blockbuster bei Netflix: Blood & Sinners ist schlicht phänomenal

Regisseur und Drehbuchautor Ryan Coogler, der zuvor mit Creed (Rocky) und Black Panther (Marvel) in namhaften Franchises unterwegs war, bricht mit Blood & Sinners völlig aus den Schranken einer etablierten Marke aus und inszeniert ein mitreißendes Epos, das ausschließlich auf seine Instinkte als Filmemacher ausgelegt ist.

Genre-Mechanismen werden hier nur beiläufig in das Gezeigte eingegliedert, während sich Coogler vor allem für seine Figuren interessiert. Für die Orte, die sie bewohnen. Die Sprache, mit der sie sprechen. Für die Musik, die ihren Alltag begleitet. Und die heimlichen verborgenen Sehnsüchte, die sie immer wieder aufstehen lässt.

Blood & Sinners verwandelt sich in eine einnehmende Filmerfahrung, die uns jegliches Detail auf überaus sinnliche, verführerische Weise spüren lässt. Allein die Farben, die über den Verlauf der 137 Minuten in analogen Aufnahmen ausgebreitet werden, sind ein Genuss – von anderen gestalterischen Raffinessen ganz zu schweigen.

Blood & Sinners bewegt sich filmisch auf höchstem Niveau. Eine ausgefeilte Vision, die ebenso als Allegorie auf Rassismus, Kolonialismus und kulturelle Aneignung funktioniert. Die weißen Vampire stehen vor der Tür und wollen die Seele der Schwarzen Community aufsaugen. Ein niederschmetterndes Blockbuster-Meisterwerk.