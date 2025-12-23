Ein deutscher Weihnachtsfilm bei Netflix wird häufig übersehen, dabei ist er jedes Jahr ein Muss

Ihr sucht noch den perfekten Weihnachtsfilm für die Feiertage? Dann habe ich für euch ein Highlight, das direkt zwei Abende für die ganze Familie füllt und bei Netflix gestreamt werden kann.

Was wäre die Weihnachtszeit nur ohne saisonale Klassiker, die uns auf die besinnlichste Zeit des Jahres einstimmen? Von übertriebenem Kitsch, bis zum actionreichen Kidnapping im Nakatomi Plaza ist alles dabei. Ein deutscher Film wird aber häufig übersehen. Dabei kann es für mich erst nach einem Rewatch von Zwei Weihnachtsmänner so richtig festlich werden.

Bei Netflix versteckt sich ein Weihnachts-Highlight: Darum geht’s in Zwei Weihnachtsmänner

Der Weihnachtsfilm von Tobi Baumann (Der Wixxer) handelt vom spießigen Anwalt Tilmann Dilling (Christoph Maria Herbst) und dem chaotischen Poolnudelverkäufer Hilmar Kess (Bastian Pastewka). Die beiden könnten kaum unterschiedlicher sein. Als ihr Flug von Wien nach Berlin jedoch ausgerechnet nach Bratislava umgeleitet wird, kettet sie eine Reihe verrückter Ereignisse aneinander. Was als kurze Heimreise geplant war, entwickelt sich zu einem rasanten Roadtrip zwischen Situationskomik, Feiertagsdrama und einer Prise Action.

Ganz originell ist die Erzählung von Zwei Weihnachtsmänner nicht. Große Teile orientieren sich am US-Spielfilm Ein Ticket für Zwei mit Steve Martin und John Candy – nur eben in die Weihnachtszeit verlagert. Nichtsdestoweniger muss sich die deutsche Adaption nicht vor dem Original verstecken. Allein die Besetzung könnte kaum besser sein.

Herbst und Pastewka sind wie füreinander geschaffen

Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka sind die perfekte Kombination für irrwitzige Gegensätze. Pastewka bringt seinen typisch trockenen und platten Humor ein, während Herbst eine gewohnt unterkühlte und arrogante Figur spielt und damit für zahlreiche Lacher sorgt. Je länger der Film dauert, umso mehr frage ich mich jedes Jahr aufs Neue, weshalb wir diese Kombi nicht schon öfter zu sehen bekommen haben.

Ursprünglich erschien Zwei Weihnachtsmänner 2008, allerdings nicht fürs Kino, sondern als Fernsehfilm. Heute ist das abseits der öffentlich-rechtlichen Krimis eigentlich eine Rarität. Auffällig ist die Umsetzung fürs TV vor allem bei der enormen Laufzeit.

Weihnachten in Überlänge und das aus gutem Grund

Mit stolzen 182 Minuten durchbricht Zwei Weihnachtsmänner die Drei-Stunden-Marke und geht somit fast doppelt so lang wie viele Komödien. Doch gerade die Überlänge macht die Geschichte so charmant. Im Gegensatz zu Ein Ticket für Zwei gibt es genug Zeit für die Figuren zu wachsen. Es fühlt sich immer wieder so an, als wären wir Teil des Roadtrips, weshalb es so leicht fällt, die beiden Streithähne lieben zu lernen.

Aber keine Sorge, die drei Stunden müsst ihr nicht auf einmal bingen. Netflix hat den Film ebenfalls als Zweiteiler gelistet, inklusive eines Recaps, falls man ein paar Tage Pause macht.

Zwei Weihnachtsmänner ist der ideale Weihnachtsfilm für die gesamte Familie und bei mir zu Hause ein Muss. Es gibt Gags im Minutentakt und selbst eine Actioneinlage mit wuchtiger Explosion ist dabei. Eines darf aber natürlich auch nicht fehlen: ein emotionales Finale, bei dem man ein paar Freudentränen vergießen kann. Besser kann man wohl kaum in die Feiertage starten.

Ihr könnt Zwei Weihnachtsmänner aktuell im Abo von Netflix streamen.