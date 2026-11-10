Dieser extrem kontroverse Film war 25 Jahre lang der erfolgreichste aller Zeiten: Heute kennt ihn kaum noch jemand

Nicht jeder Meilenstein ist sehenswert: Im Jahr 1915 erschien ein Film, der neue Techniken einsetzte, inhaltlich aber kaum rückschrittlicher hätte sein können.

Manche Filme geraten zu Recht in Vergessenheit: Im Jahr 1915 spaltete ein sogenannter Historienfilm die Gemüter des Kinopublikums, der die Geschichte der USA auf heftige Art verzerrt. Er galt 25 Jahre lang als kommerziell erfolgreichster Kinofilm.

Dieser Film befürwortete Rassismus und verdrehte Fakten

Bereits 2021 verwies ScreenRant auf eine Produktion, die zu ihrer Zeit mit 25 Millionen US-Dollar Einspielergebnis 25 Jahre lang der kommerziell Erfolgreichste Film überhaupt war – und zutiefst rassistische Inhalte verbreitete. Es geht um Die Geburt einer Nation (im Original: The Birth of a Nation) aus dem Jahr 1915, inszeniert von D.W. Griffith (Gebrochene Blüten, Intoleranz).

Die Geburt einer Nation erzählt die Geschichte der aus dem Norden stammenden Stonemans, welche die Union unterstützen, und der im Süden lebenden Camerons auf der Seite der Konföderierten. Dargestellt wird der Zeitraum während des Amerikanischen Bürgerkriegs und der darauf folgenden Reconstruction-Zeit, also dem Wiederaufbau der Südstaaten.

Griffiths' Film verherrlicht den Ku Klux Klan (KKK) als angebliche Beschützer, propagiert eine weiße Vorherrschaft und bedient sich durchgängig rassistischer Stereotypen gegenüber schwarzer Menschen. Die Südstaaten werden durch die "Lost Cause"-Ideologie romantisiert, in welcher Sklaverei verharmlost wird. Historische Tatsachen werden zugunsten einer rassistischen Ideologie verfälscht.

Noch vor seiner Premiere löste der Film heftige Proteste aus

Trotz hochproblematischer Darstellungen war Die Geburt einer Nation 25 Jahre lang der kommerziell erfolgreichste Film aller Zeiten und galt als Meilenstein der Kinogeschichte. Grund dafür sind neue Techniken, mit denen Griffith als Regisseur arbeitete.

Die Zuschauer:innen bekamen erstmals Parallelmontagen, Nah- und Großaufnahmen sowie ausschweifende Kamerafahrten zu sehen. Auch umfangreiche Schlachtszenen mit mehreren tausend Statisten wurden aufwändig in Szene gesetzt.

Die aus der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung hervorgegangene Organisation National Association for the Advancement of Coloured People versuchte bereits damals, die Veröffentlichung von Die Geburt einer Nation zu verhindern. Trotz Protesten wurde der Film in den Kinos gezeigt.

Heute dürfte der Film nur noch wenigen Menschen bekannt sein. Er zeigt deutlich, warum auch technisch innovative Produktionen gleichzeitig einen enormen Rückschritt darstellen können.