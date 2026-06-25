Dieser fantastische Thriller mit Denzel Washington hat mich bis zur letzten Minute gefesselt – er streamt gerade gratis

Bei einem Streaming-Dienst könnt ihr gerade einen Thriller mit Denzel Washington nachholen. Und das Beste daran: Es ist komplett gratis, ihr braucht nicht mal einen Account.

Es gibt nur wenige Schauspieler:innen, bei denen ich eigentlich jeden Film schaue, sobald sie im Cast auftauchen. Denzel Washington ist einer davon. Von bewegenden Dramen wie John Q - Verzweifelte Wut und Fences bis hin zu Ballerorgien wie bei The Equalizer ist alles dabei. Einen Film hatte ich aber lange übersehen und jetzt endlich nachgeholt.

Thriller-Tipp Flight: Denzel Washington wird vom gefeierten Helden zum Angeklagten

Im Film Flight gerät der Pilot Whip Whitaker (Washington) mit seinem vollbesetzten Flugzeug in ein schweres Unwetter und hat außerdem mit einer Fehlfunktion der Maschine zu kämpfen. Es gelingt ihm jedoch eine riskante Notladung, wodurch hunderte Passagiere gerettet werden. Als jedoch prekäre Details um ihn ans Licht kommen, droht ihm die Anklage, die seine einstige Heldentat überschattet.

Die meisten Thriller hätten sich wohl mit der Nacherzählung der legendären Notlandung zufriedengegeben, denn der Film basiert auf einer wahren Geschichte. Flight legt meiner Meinung nach aber erst so richtig los, nachdem die Situation eigentlich längst entschärft ist. Gerade ab dem Teil kommt Denzel Washington erst so richtig zum Tragen.

Dass er allein einen Film tragen kann, da erzähle ich euch nichts Neues. Washington ist in Flight gewohnt stark und stiehlt allen anderen Darsteller:innen die Show. Vor allem, weil er diesen Zwiespalt eines einst gefeierten Helden am Abgrund so mitreißend einfangen kann.

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Robert Zemeckis trifft den idealen Genre-Mix

Inszeniert wurde Flight von der Regielegende Robert Zemeckis (Zurück in die Zukunft, Forrest Gump) und das fällt bereits von Beginn an auf. Bei der Notlandung sorgt er erst für die großen Schauwerte, die mich visuell direkt in den Bann gezogen haben, um uns dann mit der dramatischen Komponente zu konfrontieren. Dass der Film dabei aber nicht Zemeckis-typisch überzeichnet ist, sondern wirklich realitätsnah und düster, fand ich sehr erfrischend.

Flight wird dadurch nie zum reinen Katastrophenfilm. Die Spannung des Thrillers rührt vor allem von den Entscheidungen, die Whitaker im Nachhinein trifft sowie dem Druck der Außenwelt auf ihn. So konnte ich immer wieder mit ihm mitfiebern, musste aber auch regelmäßig seine Handlungen infrage stellen.

Wer meine Leidenschaft für den Genre-Mix aus Drama und Thriller teilt, wird mit Flight eine sehr gute Zeit haben. Allein für Denzel Washingtons Oscar-nominierte Performance sollte man hereinschauen. Dabei kommen auch keine Kosten auf euch zu, denn bis zum 7. Juli 2026 könnt ihr Flight gratis in der ARD Mediathek streamen.