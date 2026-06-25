Dieser Fantasy-Blockbuster rettet euren Sonntagabend bei Amazon Prime: Im Kino bekamen die Leute nicht genug davon

Vor wenigen Tagen hat Amazon Prime einen der größten Fantasyfilme der letzten Jahre in seinen Streaming-Katalog aufgenommen. Jetzt könnt ihr den Blockbuster im Abo streamen.

Als größtes Leinwandevent der Dekade kommt bislang eigentlich nur Barbenheiner infrage. Der gleichzeitige Kinostart von zwei komplett verschiedenen Filmen verwandelte sich in eine der größten Erfolgssgeschichten des Kinos. Es gab aber auch noch andere Events, die Millionen begeistert und nichts mehr losgelassen haben.

Eines davon konnten wir im Dezember 2024 bezeugen, als Wicked ins Kino kam. Die Verfilmung des gleichnamigen Musicals, das wiederum auf dem gleichnamigen Roman basiert, verwandelte sich in einen Box-Office-Hit und lockte Fans mit seinen eingängigen Songs sogar mehrfach ins Kino. Jetzt streamt der Film bei Amazon Prime.

Fantasy-Tipp bei Amazon Prime: Wicked ist ein packendes Musical-Epos auf den Spuren von Oz

Wicked entführt in die Welt von Der Zauberer von Oz und erzählt die Geschichte der Bösen Hexe des Westens. Wie sich herausstellt, war diese nicht von Anfang an der dunklen Seite der Magie zugewandt. Stattdessen haben wir es mit einer tragischen Origin-Story zu tun, die von einer zerbrochenen Freundschaft berichtet.

In Wicked geht es nicht nur um Elphaba (Cynthia Erivo), die zum Inbegriff des Schreckens im zauberhaften Land erklärt wird, sondern auch um Galinda (Ariana Grande). Nehmen wir hier ein paar Buchstaben aus dem Namen, kommen wir bei der Glinda der Guten an, die später die junge Dorothy auf den Weg zur Smaragdstadt schickt.

Galinda ist extrem privilegiert und beliebt. Alle Blicke an der Blizz-Universität richten sich auf sie, sobald sie den Raum betritt. Elphaba hat dagegen den Status als Außenseiterin inne. Dennoch sollen sich die beiden jungen Frauen miteinander anfreunden und den Vorurteilen der anderen trotzen – zumindest eine Zeit lang.

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Sonntagabend-Blockbuster bei Amazon Prime: Düstere Themen und große Gefühle mit Wicked

Im Gewand eines aufwendigen Fantasy-Musicals erzählt Wicked auf den ersten Blick eine extrem düstere Geschichte. Denn im Lande Oz läuft längst nicht alles so friedlich ab, wie es auf dem ersten Blick wirkt. Eine vergiftete Gesinnung breitet sich in den Köpfen der Einwohnenden aus, die sich gezielt gegen bestimmte Gruppen richtet.

In Grunde erleben wir somit den Aufstieg des Faschismus, während die Freundschaft zwischen Elphaba und Galinda auf die Probe gestellt wird. Größer und größer wird der Druck von außen, sich auf die richtige Seite zu schlagen. Doch niemand merkt, dass diese "richtige" Seite zutiefst verdorben ist und großes Unheil lostritt.

Regisseur Jon M. Chu hat aus dieser Prämisse allerdings keinen komplett deprimierenden Film gemacht. Genauso wie das Bühnenstück bringen die Songs unheimlich viel Wärme mit. Mitunter fühlt sich Wicked schwerelos und verspielt an, ehe die emotionalen Gewichte gestämmt und ambivalentere Themen ausgepackt werden.

Auch im Streaming-Abo: Der perfekte Film gegen die Hitzewelle

Es ist wirklich ein Zeugnis – sowohl für die Vorlage als auch für die Adaption –, dass all die verschiedenen Elemente in einem großen stimmigen Fantasy-Epos zusammenlaufen, das ab der ersten Minute fesselt. Außerdem wird Wicked von zwei grandiosen Stars getragen: Cynthia Erivo und Ariana Grande sind absolut famos in dem Film.