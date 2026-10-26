Dieser Fantasy-Blockbuster soll Hollywood für immer verändern: Er kostet fast 200 Millionen

Hollywood verändert sich gerade so rasant wie schon lange nicht mehr. Nun kündigt sich ein kostspieliger Fantasy-Blockbuster an, der die Machtverhältnisse in der Traumfabrik neu ordnen könnte.

Seit seiner Ankündigung ist klar, dass Elden Ring kein gewöhnlicher Blockbuster wird. Als Verfilmung eines populären Videospiels folgt er zwar den Zeichen der Zeit. Hinter der Produktion steckt aber deutlich mehr: Es handelt sich um den ersten Blockbuster aus dem Hause A24, das eigentlich für kleine Indie-Filme bekannt ist.

Neuer Fantasy-Blockbuster: A24 sagt mit Elden Ring den großen Hollywood-Studios den Kampf an

Bereits seit einiger Zeit ist bekannt, dass die Produktionsschmiede einen dreistelligen Betrag in die Hand nehmen soll, um die Fantasy-Geschichte auf die Leinwand zu bringen. Das Wall Street Journal beziffert das Budget in einem neuen Bericht nun etwas präziser: Fast 200 Millionen US-Dollar verschlingt der Elden Ring-Film.

Ein Rekord: Kein anderer Film des Studios kommt ansatzweise an diese Zahl heran. Mit Produktionskosten in Höhe von 70 Millionen US-Dollar galt Marty Supreme bislang als teuerster A24-Film, gefolgt von Civil War und The Smashing Machine mit jeweils 50 Millionen US-Dollar. Danach werden die Sprünge nach unten immer größer.

Überschaubare Budgets, prestigeträchtige Aufmachung und maximal effektives Marketing – so die bisherige Erfolgsformel. Nun findet ein Umdenken statt, was den ersten Teil dieser Formel angeht. A24 will ab jetzt in der Blockbuster-Liga mitspielen, die bislang den großen Hollywood-Studios und deren Franchises vorbehalten war.

Das Timing könnte kaum besser sein, denn die Studiolandschaft verändert sich gerade rapide. Gab es vor ein paar Jahren noch sechs Majors (Disney, Universal, Sony, Warner, Paramount und 20th Century Fox), ist die Zahl inzwischen auf vier geschrumpft. Disney hat Fox gekauft, während Warner und Paramount fortan zu Skydance gehören.

Der 200 Millionen Dollar teure Elden Ring ist ein Risiko, aber hält ein richtig gutes Blatt in Händen

Mit anderen Worten: Hier tut sich eine Lücke auf, die A24 mit etwas Geschick füllen könnte. Und Elden Ring gibt uns eine erste Kostprobe der Strategie. Mit Alex Garland wurde dafür einer der verlässlichsten A24-Regisseure engagiert, der neben dem erwähnten Civil War auch Ex Machina, Men und Warfare für das Studio gedreht hat.

Kaum eine andere Filmemacher-Studio-Kombination hat sich zuletzt so gut ergänzt wie Garland und A24. Jetzt schickt das Studio sein bestes Pferd ins Blockbuster-Rennen und sagt den Majors den Kampf an – und das in ihrer Königsdisziplin. Mit einem Blick auf A24s bisherigen Output dürfte das richtig spannend werden.

Erwartet keinen Warcraft: The Beginning oder Assassin's Creed. Ein A24-Film kommt stets mit dem Versprechen einer besonderen Leinwanderfahrung daher. Elden Ring ist geradezu prädestiniert, der nächste Elevated Blockbuster in der Tradition von erlesenen Großprojekten wie Dune, The Batman und Die Odyssee zu werden.

Womöglich gelingt es A24 sogar, einen völlig neuen Schlag an Blockbustern zu definieren. Immerhin verschieben sich dieser Tage nicht nur die Machtverhältnisse in Hollywood. Auch die Vorlieben des Publikums sind nicht mehr die gleichen, wie sie es noch vor ein paar Jahren waren. Die neue Ära des Blockbuster-Kinos beginnt jetzt.

Wann startet Elden Ring im Kino?

Obwohl die Dreharbeiten seit Juli abgeschlossen sind, müssen wir uns noch eine ganze Weile auf Elden Ring gedulden. Über ein Jahr lang befindet sich der Film jetzt in der Postproduktion, ehe er am 3. März 2028 ins Kino kommt. Für den größtmöglichen Eventcharakter hat sich A24 sogar schon IMAX-Leinwände gesichert