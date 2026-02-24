Dieser Fantasyfilm ist einer der schönsten der Welt: Seine Bilder sind auch nach 36 Jahren noch makellos

Kaum ein Regisseur dreht so wundervolle und herzzerreißende Fantasyfilme über Außenseiter wie Tim Burton. Eines seiner unvergesslichsten Werke könnt ihr euch jetzt in bester Qualität und würdiger Aufmachung sichern.

Seit Jahrzehnten bereichert Tim Burton das Kino mit fantasievollen, teils bizarren, teils gruseligen und immer leidenschaftlichen Filmen. Zu den größten Werken des Regisseurs zählt das tief berührende Fantasy-Märchen Edward mit den Scherenhänden. Von den großartigen Bildern über Johnny Depps brillante Darstellung der Titelfigur bis zur emotionalen Story ist Burton ein zeitloses Meisterwerk gelungen, das immer wieder begeistert. Bei Amazon könnt ihr euch Edward mit den Scherenhänden gerade im limitierten Steelbook in bester 4K-Qualität sichern.

Fantasy-Meisterwerk in 4K: Edward mit den Scherenhänden ist ein zeitlos schönes Außenseitermärchen

Im Film von 1990 verkörpert Depp den künstlich erschaffenen Menschen Edward, der nach dem plötzlichen Tod seines Schöpfers (Vincent Price) allein in dessen Schloss lebt und mit unfertigen Scherenhänden als Außenseiterkreatur existiert. Eines Tages wird er von der Avon-Vertreterin Peg (Dianne Wiest) entdeckt und mit in ihre bunte Vorstadtnachbarschaft gebracht, wo sich Edward als beliebtes Talent entpuppt. Als er sich jedoch in Pegs Tochter Kim (Winona Ryder) verliebt, nimmt das Schicksal einen tragischen Verlauf.

Bei Amazon bekommt ihr Edward mit den Scherenhänden als schickes Steelbook, das euch Burtons Klassiker in bester 4K-Qualität liefert. Daneben ist der Film auch auf Blu-ray enthalten. Als Bonus erwarten euch hier unter anderem ein Audiokommentar von Regisseur Tim Burton, ein Audiokommentar von Komponist Danny Elfman und ein Featurette.

Burtons Film ist nicht nur ein verträumtes Märchen, welches Züge der klassischen Die Schöne und das Biest-Geschichte trägt. Edward mit den Scherenhänden hat neben all den wundervollen Bildern auch einen dezent satirischen Anstrich. Der Regisseur hat viele der Figuren als liebevolle Karikaturen entworfen, die den typischen Vorstellungen von spießigen, etwas einfältigen sowie sensationslüsternen Vorstadtbewohner:innen entsprechen.

Auch interessant: Schauspieler bereut seine Leistung in diesem Kultfilm von Tim Burton



Trotzdem entfaltet Edward mit den Scherenhänden irgendwann eine unglaublich emotionale Strahlkraft, mit der Burton seinen verschrobenen Außenseitern erneut ein bewegendes Denkmal setzte, das noch lange nach dem Abspann in Erinnerung bleibt.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.