Dieser Film bei Amazon Prime rettet euren Samstagabend: Einer der unterhaltsamen Blockbuster überhaupt

Blockbuster-Empfehlung für den Samstagabend: Bei Amazon Prime streamt eine grandiose Mischung aus Science-Fiction, Western und Komödie, die unheimlich viel Spaß macht.

Mit Zurück in die Zukunft hat Regisseur Robert Zemeckis nicht nur eine herausragende Trilogie geschaffen, sondern auch eine extrem abwechslungsreiche. Jeder Teil der Reihe besitzt seine eigene Identität und kommt trotz des sich wiederholenden Grundkonzepts mit markanten, geradezu unwiderstehlichen Eigenheiten daher.

Das gilt vor allem für Zurück in die Zukunft III: Pendelte das erste Zeitreiseabenteuer zwischen der Nostalgie für die 1950er und der damaligen Gegenwart der 1980er Jahre, entpuppte sich die Fortsetzung als dystopischer Albtraum in der Zukunft. Teil 3 springt derweil in den Wilden Westen und geht damit das größte Wagnis ein.

Zurück in die Zukunft III bei Amazon Prime: Abgedrehte Sci-Fi-Action trifft Western und Komödie

Kaum hat Marty McFly (Michael J. Fox) die Timeline repariert, muss er zur nächsten Zeitreise antreten: Der verpeilte Wissenschaftler Doc Brown (Christopher Lloyd) ist im Jahr 1885 gestrandet und auf die Hilfe seines besten Freundes angewiesen. Denn ein gewisser Buford "Mad Dog" Tannen (Thomas F. Wilson) will ihnen an den Kragen.

Marty kommt keine Sekunde zu früh in der Vergangenheit an, um Doc Brown vor dem Galgen zu retten. Forten stolpern die beiden durch eine Welt, die ihnen überaus feindselig gesinnt ist. Überall lauern Gefahren und Verrat. Nur die unerschrockene Lehrerin Clara Clayton (Mary Steenburgen) schlägt sich auf die Seite der Fremden.

Zurück in die Zukunft III nutzt einmal mehr die Fish-out-of-Water-Situation für jede Menge Humor und verbindet die Sci-Fi-Elemente geschickt mit den traditionellen Bildern eines großen Hollywood-Western. Ein gut gelaunter, verspielter und extrem unterhaltsamer Genre-Mix, der mit seinem ganz eigenen Charme verzaubert.

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Samstagabend-Blockbuster bei Amazon Prime: Zurück in die Zukunft III ist ein gelungenes Finale

Auch wenn Teil 3 im direkten Vergleich mit den Vorgängern oft weniger Liebe von den Fans der Reihe erfährt, handelt es sich um einen spannenden Eintrag. Besonders der Blick auf verschiedene Amerika-Entwürfe, die schon in den vorherigen Filmen geschickt seziert wurden, kommt im Kontext des Western nochmal völlig neu zur Geltung.

Einmal mehr stellt Robert Zemeckis die Nostalgie für eine längst vergangene Zeit auf die Probe. Er untersucht Menschen und Gesellschaft in pointierten Szenen und vergisst dabei nie den Spaß der Prämisse. Allein den DeLorean vor dem Hintergrund eines vertrauten Western-Panoramas zu sehen, ist ein absolutes Highlight.

Hier begegnen sich ein paar der prägendsten US-amerikanischen Filmbilder mit einer der ikonischsten Schöpfungen des modernen Blockbuster-Kinos. Ein Geniestreich, der bei Weitem nicht so selbstverständlich ist, wie ihn die Leichtfüßigkeit der Inszenierung wirken lässt. Zemeckis läuft hier als Regisseur wirklich zur Höchstform auf.

Auch bei Amazon Prime: Ein wuchtiges Sci-Fi-Action-Spektakel

Zudem funktioniert Zurück in die Zukunft III als runder Abschluss, der auf emotionaler Ebene alle richtigen Töne trifft und mit dem Fokus auf Doc Brown das Reparieren von Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit in ein neues Licht rückt. Vielleicht geht es nicht darum, das Große zu kontrollieren, sondern das Kleine zu leben.