Dieser Film bei Amazon Prime rettet euren Samstagabend: Es ist einer der besten Blockbuster aller Zeiten

Selbst nach über zwei Dekaden ist dieses Blockbuster-Meisterwerk in seinem Genre unübertroffen – perfekt für beste Unterhaltung am Samstagabend bei Amazon Prime im Streaming-Abo.

In den 2000er Jahren hat das moderne Blockbuster-Kino ungeahnte Höhen erreicht und einen Boom an ganz bestimmten Filmen ausgelöst: Comicverfilmungen. Vor allem das Doppel aus Iron Man und The Dark Knight kommt in Erinnerung, das für die zwei prägenden Strömungen der nachfolgenden Jahre verantwortlich war.

Lange davor sicherte sich jedoch eine andere Adaption die Genre-Krone: Spider-Man 2. Bereits 2004 startete die Fortsetzung zu Sam Raimis meisterhafter Filminterpretation der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft im Kino und verwandelte sich in ein Marvel-Monument. Aktuell könnt ihr den Film bei Amazon Prime streamen.

Spider-Man 2 bei Amazon Prime: Besser werden Superhelden-Blockbuster nicht

Peter Parkers (Tobey Maguire) Welten kollidieren: Wie kann er als Spider-Man die Menschen von New York beschützen und gleichzeitig ein normales Leben als Student führen, der in einer Bruchbude lebt und mit seinen Gefühlen hadert? Ganz zu schweigen davon, dass er irgendwie über die Runden kommen muss.

Als Pizzabote hat Peter auf alle Fälle keine Zukunft. Gleich zu Beginn des Films wird er gefeuert, da er trotz Spidey-Abkürzung die versprochene Lieferzeit überschreitet. Zudem zerbricht seine Freundschaft mit Mary Jane Watson (Kirsten Dunst) und Harry Osborn (James Franco) ist nur noch von einem Gedanken besessen: Rache.

Harry ist fest davon überzeugt, dass Spider-Man für den Tod seines Vaters Norman (Willem Dafoe) verantwortlich ist, ohne sich einzugestehen, dass dieser als Green Goblin die Stadt terrorisierte. In der Metropole meldet sich kurz darauf eine ganz andere Gefahr zu Wort: Doc Ock (Alfred Molina) mit seinen mechanischen Tentakelarmen.

Peter bleibt keine Zeit, um sich den Problemen seines Privatlebens zu widmen, und stürzt sich unermüdlich in die Häuserschluchten von Manhattan – bis plötzlich der Spinnenfaden reißt. Genauso schnell wie seine Superkräfte gekommen sind, verschwinden sie. Spätestens jetzt ist klar: In diesem Film geht es um alles.

Mehr Film-Tipps von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir über 3 Millionen Fans täglich mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Samstagabend-Blockbuster bei Amazon Prime: Spider-Man 2 ist ein Triumph in jeder Hinsicht

Auf den ersten Blick folgt Spider-Man 2 den klassischen Regeln einer Fortsetzung: Wir bekommen genau das Gleiche geboten wie im Vorgänger – nur größer, schneller und lauter. Das, was Sam Raimi hier in einer unheimlich starken Inszenierung festhält, ist jedoch so viel mehr als ein obligatorischer Hollywood-Nachschlag.

Allein die Actionsequenzen bewegen sich auf einem völlig anderen Niveau. Raimi vereint Figuren und Orte mit einer phänomenalen Effektarbeit auf dermaßen dynamische Weise, dass man mitten hinein in die endlosen Straßenzüge gezogen wird und jede furiose Bewegung dieser im besten Sinne entfesselten Fortsetzung mitgeht.

Bewegung findet nicht nur auf der offensichtlichen Bildebene statt, sondern ebenfalls in der verborgenen Gefühlswelt des Ensembles, das sich in einem Großstadtepos mit melodramatischer Dimension wiederfindet. Die Tragik der Geschichte ist zu jeder Sekunde spürbar und trotzdem verzichtet Raimi nie auf Humor, um sie zu erden.

Besonders verblüffend ist, wie nahtlos die verschiedenen Elemente zusammenlaufen. In anderen Händen wäre Spider-Man 2 vermutlich ein komplett überladener Blockbuster geworden. Bei Raimi fühlt sich dagegen alles verspielt und leichtfüßig an – selbst dann, wenn er zwischen comichafter Action und komplexen Emotionen schwankt.

Raimis Spider-Man-Filme werden selten auf das Podest eines Elevated-Blockbusters gehoben. In seiner Einfachheit bzw. darin, wie einfach Raimi das alles wirken lässt, ist Spider-Man 2 jedoch geradezu virtuos. Ein Blockbuster-Triumph, der sich in seiner klaren Sprache selbstverständlich anfühlt, obwohl er es keineswegs ist.